曾俊欣邁阿密網賽惜敗 不敵西西帕斯無緣男單32強

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣「網球一哥」曾俊欣今天征戰邁阿密公開賽的男單次輪對決希臘名將西西帕斯，可惜最後以6比4、5比7、3比6遭到逆轉，無緣前進男單32強。

在美國舉行的邁阿密公開賽屬於世界職業網球協會（ATP）千分等級大師賽，世界排名115的「台灣一哥」曾俊欣這次通過會外賽的考驗，首度自力取得男單會內賽的門票，並在首輪擊敗義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），成為台灣第2名在此賽事奪勝的男單選手。

力拚男單32強門票，曾俊欣今天與世界排名第10的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）正面交鋒，兩人過去曾在同一個訓練營練球，而曾俊欣此役在首盤展現極高的把握度，不僅皆能守住自己的發球局，還趁著對手失誤完成破發，順利以6比4先馳得盤。

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次盤開局雙方皆艱辛地保發後，曾俊欣率先突破西西帕斯，沒想到隨即也遭到破發，而且在關鍵第12局未能守住情況下，未能如願逼出搶7局，只能以5比7讓出，加上在決勝第3盤，曾俊欣幾乎一路被對手壓制，最後以3比6吞敗，無緣前進男單32強。

另外，世界排名第5的塞爾維亞名將喬科維奇今天在男單次輪以6比0、7比6（7比1）擊敗日裔的澳洲選手土方凜輝，追平已經退役的西班牙名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）所締造ATP千分等級大師賽最多單打勝場紀錄。（編輯：郭諭儒）1140322