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喬科維奇澳網傷退無緣爭冠 茲韋列夫籲觀眾勿噓

2025/1/24 14:51（1/24 15:36 更新）
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塞爾維亞名將喬科維奇（左）24日在澳網男單4強賽因傷退賽，離場前準備和德國對手茲韋列夫（右）握手。（路透社）
塞爾維亞名將喬科維奇（左）24日在澳網男單4強賽因傷退賽，離場前準備和德國對手茲韋列夫（右）握手。（路透社）
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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天在澳洲網球公開賽男單4強賽失首盤後因傷退賽，在現場觀眾掌聲和噓聲交雜中離開球場，德國對手茲韋列夫場邊受訪時，劈頭就呼籲觀眾勿噓。

綜合路透社和法新社報導，茲韋列夫（Alexander Zverev）接下來將迎戰義大利好手辛納（Jannik Sinner）或美國新星謝爾頓（Ben Shelton），力拚生涯首座大滿貫賽冠軍。辛納和謝爾頓今天稍後將爭奪決賽門票。

喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比7（5/7）失首盤後傷退，無緣在本屆澳網尋求生涯第25座大滿貫賽金盃紀錄。他的左腿再次有厚厚的繃帶包紮。

喬科維奇賽前身體狀況就引發疑慮，他在上一場8強賽與西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的4盤大戰中曾喊傷停。他今天賽前也擔心自己的狀態。

茲韋列夫在場邊受訪時說：「我想說的第一件事是，拜託大家在球員受傷下場時不要噓他。」

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他說：「我知道每個人都買了票，希望看到5盤大戰。」

茲韋列夫提到喬科維奇曾在腹部和腿筋受傷的情況下贏得澳網，若非不得已不會退賽，「因此請表現出（對他的）一些尊重」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140124

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