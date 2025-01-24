辛納晉澳網男單決賽拚衛冕 將與德國茲韋列夫爭冠

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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）澳洲網球公開賽男單4強戰，當今球王義大利辛納對決第21種子美國謝爾頓的賽事，尋求二連霸的辛納首盤打到搶七才分高下，隨後連贏兩盤以直落三勝出，將與德國茲韋列夫爭冠。

法新社報導，男單頭號種子辛納（Jannik Sinner）是以7比6（7/2）和兩個6比2擊敗謝爾頓（Ben Shelton），他將在男單決賽遭遇德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），一決高下。

茲韋列夫是本屆澳網男單第2種子，他的4強賽對手是前球王喬科維奇（Novak Djokovic），但喬科維奇因傷中途退賽，茲韋列夫晉級26日的男單冠軍賽。

辛納與謝爾頓的對決在拉佛球場（Rod Laver Arena）持續2小時36分，開賽之初雙方打得糾結，辛納力拚挽回兩個盤末點危機並拿下首盤之後，辛納再以兩個6比2輕騎過關。儘管辛納在比賽後段抽筋，不過仍不影響他技壓現年22歲的謝爾頓。

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辛納自去年10月在北京舉行的中國網球公開賽男單決賽敗給西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，迄今未嘗一敗。

截至目前，辛納已捧回2座大滿貫賽金盃，分別是2024年美網及澳網各1座，本屆志在完成澳網二連霸，希望在今年球季成為首位奪得3項大滿貫賽事冠軍的義大利男單選手。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140124