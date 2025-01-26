謝淑薇澳網女雙奪亞軍 大滿貫雙打第10冠再等等[影]

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（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣網球名將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女雙冠軍戰落敗，以亞軍作收，不僅無緣完成衛冕，挑戰生涯第10座大滿貫雙打冠軍還得再等等。

力拚澳網女雙衛冕的台灣名將謝淑薇，這次改與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，兩人共組的「台拉聯軍」榮膺澳網女雙第3種子，而且在前役扳倒第2種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）、紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合，如願取得女雙冠軍戰門票。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙冠軍戰面對頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）的組合，雖然在首盤開局守住破發危機，不過「台拉聯軍」還是接連丟掉發球局，就算一度化解盤末點，仍不敵對手極佳的狀態，導致以2比6率先讓出。

次盤「台拉聯軍」表現漸入佳境，尤其靠著謝淑薇數次漂亮地截擊，不僅順利克服落後劣勢，甚至讓對手斯尼科娃在場上摔拍，加上搭檔奧斯塔朋科即時回神，在謝淑薇精彩致勝球帶領下，「台拉聯軍」贏得搶7局，以7比6（7比4）扳平戰局。

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進入決勝第3盤，雙方歷經開局互相破發後，隨即皆穩住陣腳，可惜謝淑薇、奧斯塔朋科在第8局遭到關鍵破發，最後再以3比6落敗，無緣問鼎澳網女雙冠軍，同時謝淑薇也與生涯第10座大滿貫雙打冠軍擦肩而過。

賽後謝淑薇接受主辦單位採訪時先是恭喜對手拿到冠軍，並開玩笑表示不是很喜歡這座獎盃，因為有點太小，「也感謝搭檔（奧斯塔朋科）接受我的邀請、還有現場球迷的加油聲，相信我們下次就能奪冠了」。（編輯：方沛清）1140126