加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

謝淑薇澳網女雙奪亞軍 大滿貫雙打第10冠再等等[影]

2025/1/26 15:15（1/26 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣名將謝淑薇（左1）與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（左3）26日於澳網女雙冠軍賽落敗，以亞軍作收。（美聯社）
台灣名將謝淑薇（左1）與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（左3）26日於澳網女雙冠軍賽落敗，以亞軍作收。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣網球名將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女雙冠軍戰落敗，以亞軍作收，不僅無緣完成衛冕，挑戰生涯第10座大滿貫雙打冠軍還得再等等。

力拚澳網女雙衛冕的台灣名將謝淑薇，這次改與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，兩人共組的「台拉聯軍」榮膺澳網女雙第3種子，而且在前役扳倒第2種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）、紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合，如願取得女雙冠軍戰門票。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙冠軍戰面對頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）的組合，雖然在首盤開局守住破發危機，不過「台拉聯軍」還是接連丟掉發球局，就算一度化解盤末點，仍不敵對手極佳的狀態，導致以2比6率先讓出。

次盤「台拉聯軍」表現漸入佳境，尤其靠著謝淑薇數次漂亮地截擊，不僅順利克服落後劣勢，甚至讓對手斯尼科娃在場上摔拍，加上搭檔奧斯塔朋科即時回神，在謝淑薇精彩致勝球帶領下，「台拉聯軍」贏得搶7局，以7比6（7比4）扳平戰局。

google news透過 Google News追蹤中央社

進入決勝第3盤，雙方歷經開局互相破發後，隨即皆穩住陣腳，可惜謝淑薇、奧斯塔朋科在第8局遭到關鍵破發，最後再以3比6落敗，無緣問鼎澳網女雙冠軍，同時謝淑薇也與生涯第10座大滿貫雙打冠軍擦肩而過。

賽後謝淑薇接受主辦單位採訪時先是恭喜對手拿到冠軍，並開玩笑表示不是很喜歡這座獎盃，因為有點太小，「也感謝搭檔（奧斯塔朋科）接受我的邀請、還有現場球迷的加油聲，相信我們下次就能奪冠了」。（編輯：方沛清）1140126

謝淑薇
謝淑薇澳網女雙冠軍戰落敗 無緣締造衛冕謝淑薇拚大滿貫雙打第10冠 笑稱準備好了
奧斯塔朋科
謝淑薇澳網女雙拚衛冕 改搭奧斯塔朋科
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：