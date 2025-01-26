辛納克服禁藥風波壓力 連霸澳網勇奪第3座大滿貫[影]

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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）義大利新星辛納今天在澳洲網球公開賽男單決賽，以6比3、7比6（7比4）、6比3直落三擊敗德國好手茲韋列夫，不僅達成澳網男單二連霸，這也是他生涯第3座大滿貫金盃。

辛納（Jannik Sinner）的網球男單排名在去年6月躍升至世界第1，此後每週都維持球王地位，今天在澳網男單決賽，他與世界第2名茲韋列夫（Alexander Zverev）之間的差距可說是顯而易見。

兩位球星在比賽開打後勢均力敵，首盤前7局都一直保發，直到第8局辛納才破發成功，比數形成5比3領先，之後他又一鼓作氣拿下第9局，以6比3贏得首盤。

進入第2盤，雙方同樣一路持續保發，比分來到6比6並進行搶7大戰，兩人還是打得難分難捨戰成4比4，不過辛納依然略高一籌連下3分而贏得搶7，最後就以7比6（7比4）拿下第2盤。

到了第3盤，兩位球星還是陷入纏鬥形成2比2，但辛納穩住領先氣勢連奪3局，茲韋列夫似乎也氣力放盡，最終辛納以6比3獲勝，興奮地高舉雙臂並望向天空。

辛納賽後發表感言提到他的教練團隊：「我們付出許多努力才再次奪冠，能跟大家分享這一刻實在太棒了。」

他也安慰對手茲韋列夫：「對你來說這是艱難的一天，你是一位出色的球員…所以堅持下去繼續努力，因為我們都相信你很快就能舉起其中一座大滿貫金盃。」

茲維列夫賽後則說：「說老實話，站在這裡靠近此物（金盃）卻不能摸到它，這感覺實在太糟了。」

他還提到：「但還是要祝賀揚尼克（辛納）。你當之無愧。你是現今世界上最強的球員…我希望今天自己能更有競爭力，但你實在是太傑出了，就這麼簡單。」

辛納今天拿下的澳網男單冠軍是他生涯第3座大滿貫賽金盃，前兩座是去年澳網和美國網球公開賽冠軍，另外 ，他也在去年3月曾兩次被驗出禁藥。

辛納雖然被驗出禁藥，卻仍獲准繼續比賽，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）已經向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴，尋求對辛納實施1至2年禁賽。

體育仲裁法庭預訂今年4月舉行聽審，辛納先前已否認使用禁藥。

國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency）去年8月表示，辛納2次禁藥檢測呈陽性後，已被認定並無過失。

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國際網球公正調查組織接受了辛納的解釋。辛納宣稱，他的物理治療師使用含有禁藥的噴霧治療割傷，接著為他按摩並進行物理治療，導致禁藥進入他體內。

辛納的教練卡希爾（Darren Cahill）今天賽後說道：「從去年4月以來的9個月內，他一直承受著龐大壓力…他是一位傑出的年輕人，能夠把這些壓力擱在一旁。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1140126