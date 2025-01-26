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辛納直落三擊倒茲韋列夫 締造澳網男單二連霸

2025/1/26 19:34（1/26 20:03 更新）
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義大利網球新星辛納26日在澳網男單決賽擊敗德國好手茲韋列夫，締造澳網男單二連霸。（圖取自x.com/AustralianOpen）
義大利網球新星辛納26日在澳網男單決賽擊敗德國好手茲韋列夫，締造澳網男單二連霸。（圖取自x.com/AustralianOpen）
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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）澳洲網球公開賽男單決賽今天登場，義大利新星辛納（Jannik Sinner）以6比3、7比6（7比4）、6比3直落三擊敗德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），締造澳網男單二連霸。

現年23歲的辛納耗時2小時又42分鐘擊倒本屆大會第2種子茲韋列夫，在比賽重要數據方面，辛納全場擊出32記致勝球，非受迫性失誤有27次，茲韋列夫則擊出較少的25記致勝球，非受迫性失誤高達45次。

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現任球王辛納從去年10月在北京舉行的中國網球公開賽男單決賽敗給西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，迄今未嘗一敗。

辛納今天拿下的澳網男單冠軍是他生涯第3座大滿貫賽金盃，前兩座是去年澳網和美國網球公開賽冠軍，他今天的對手茲韋列夫迄今尚未贏得大滿貫金盃。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1140126

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