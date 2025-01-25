基斯澳網爆冷擊敗莎芭蓮卡 高舉大滿貫金盃：期盼已久的時刻

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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）第19種子美國好手基斯今天在澳洲網球公開賽女單決賽以精湛演出拍倒頭號種子暨球后莎芭蓮卡而封后，也讓來自白俄羅斯、以個人中立身分參賽的莎芭蓮卡締造澳網三連霸的目標功虧一簣。

基斯（Madison Keys）在拉佛球場（Rod Laver Arena）耗時2小時又2分鐘，以6比3、2比6、7比5擊敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下生涯首座大滿貫賽金盃。

法新社報導，不是本屆澳網目光焦點的基斯，本來只想知道下個月將滿30歲的自己能挺進到第幾輪。她展現堅強韌性，接連拍倒波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，現在得到答案。

繼8年前的美國網球公開賽之後，第2度挺進大滿貫賽決賽的基斯，首座金盃終於手到擒來。她2017年美網決賽不敵同胞好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）。

而今天高舉的金盃自然是她15年職業生涯最大亮點。

基斯賽後受訪時激動地說：「這是我期盼已久的時刻。我曾經挺進過大滿貫賽決賽，卻沒能如願，我也不知道自己到底能不能夠再度打進決賽一圓奪冠美夢。」

14歲初試啼聲就勇奪WTA級別單打首場勝利的她，曾被認為未來會躋身世界排名第一。

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也是在墨爾本第一次打進大滿貫賽準決賽的她說：「所以現在我在同一個地方拿下生涯首座大滿貫賽金盃，對我來說別具意義。」

路透社報導，現年29歲的基斯成為繼義大利的潘妮塔（Flavia Pennetta）、英國的瓊斯（Ann Jones）、義大利的夏鳳（Francesca Schiavone）之後，網球進入開放年代（Open Era）以來，年紀第4高的首座大滿貫賽女單金盃得主。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140125