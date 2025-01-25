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澳網女單基斯奪首座大滿貫 阻斷莎芭蓮卡三連霸
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澳網女單基斯奪首座大滿貫 阻斷莎芭蓮卡三連霸[影]

2025/1/25 19:07（1/25 19:31 更新）
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美國網球好手基斯（圖）25日擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡，奪下澳網女單冠軍。（路透社）
美國網球好手基斯（圖）25日擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡，奪下澳網女單冠軍。（路透社）
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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女單決賽今天登場，美國好手基斯（Madison Keys）以6比3、2比6、7比5擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），奪下她生涯首座大滿貫賽金盃。

大會第19種子基斯今天耗時2小時又2分鐘才擊倒現任球后莎芭蓮卡，在重要數據方面，基斯全場擊出6記愛司球，雙發失誤則為零次，明顯優於莎芭蓮卡的3記愛司球、5次雙發失誤。

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現年29歲的基斯奪下生涯首座大滿貫賽金盃，她上次打進大滿貫賽女單決賽，可回溯到2017年美國網球公開賽，當時敗給了美國同袍史蒂芬斯（Sloane Stephens）。

曾連續奪下2023年、2024年澳網冠軍的莎芭蓮卡無緣締造三連霸，上次達成澳網女單三連霸壯舉的球員是1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140125

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