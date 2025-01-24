謝淑薇拚大滿貫雙打第10冠 笑稱準備好了

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（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科，前進澳網女雙冠軍戰，有望挑戰生涯大滿貫雙打第10座冠軍，謝淑薇賽後表示已經準備好了。

帶著女雙、混雙衛冕身分征戰今年澳洲網球公開賽的謝淑薇，這次同樣「雙線出擊」，雖然與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）搭檔的混雙日前已經提前淘汰，不過謝淑薇與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）共組的「台拉聯軍」，一路過關斬將挺進女雙4強。

榮膺澳網女雙第3種子的謝淑薇、奧斯塔朋科，今天在4強挑戰第2種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）、紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合，「台拉聯軍」從一開始2個發球局皆被突破情況下，逐步調整節奏，甚至一度化解3個局點，並在搶7大戰中勝出，順利以7比6（7比3）先馳得盤。

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即便次盤以3比6讓出，然而謝淑薇、奧斯塔朋科經過短暫的調整後，隨即在決勝第3盤展現壓制力，在第2局率先突破對手，最後以6比3取得女雙冠軍戰門票，「台拉聯軍」屆時將對決頭號種子捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）的組合。

值得一提的是，謝淑薇生涯坐擁9座大滿貫雙打金盃，包含去年兩度在混雙奪冠，堪稱如今有機會挑戰大滿貫第10座雙打冠軍，她在賽後接受主辦單位採訪時表示，已經準備好迎接冠軍戰的到來，並用手指愛心向全場支持的球迷表達感謝之意，引起熱烈歡呼。（編輯：陳政偉）1140124