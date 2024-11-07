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謝淑薇不敵溫網冠軍 首度無緣WTA年終總決賽4強

2024/11/7 09:27
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣網球名將謝淑薇第5度參加WTA年終總決賽，凌晨與比利時搭檔梅丹斯以6比3、3比6、8比10不敵溫網冠軍捷克的斯尼科娃與美國的湯生，女雙分組賽以1勝2敗作收，首度無緣4強。

謝淑薇過去曾在2013年、2014年、2019年和2021年參與世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽，並曾在2013年與中國彭帥聯手摘冠，這次與今年澳網冠軍搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手出征在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）年終賽，挑戰個人生涯第2冠。

女雙8組好手分成綠、白2組，取分組前2晉級，被分到綠組的「台比聯軍」，首戰敗給美國的馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez）後，第2場以直落2力挫頭號種子烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

「台比聯軍」今天碰上今年溫布頓網球錦標賽冠軍組合捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）與美國的湯生（Taylor Townsend），雙方首盤一路僵持，「台比聯軍」靠著盤末成功破發，以6比3先下一城。

「台比聯軍」次盤連續發球局失守後，陷入1比5劣勢，儘管在第7局回破，可惜未能延續攻勢，以3比6讓出。

進入超級搶10階段，「台比聯軍」一度以2比8落後，儘管隨後連拿4分，並化解對手2個賽末點，可惜未能逆轉，最終以8比10落敗。

謝淑薇過去4度參賽，都是「決賽保證」，這次分組賽合計拿下1勝2敗，名列第3，生涯首度無緣4強。

其他台將部分，台灣好手詹皓晴與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）這次在白組前2戰戰績1勝1敗，保有爭奪4強門票機會。

不過「台俄聯軍」分組最後1戰將有硬仗要打，對手為巴黎奧運金牌的義大利組合鮑里妮（Jasmine Paolini）與艾拉妮（Sara Errani）。（編輯：方沛清）1131107

謝淑薇
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