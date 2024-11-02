謝淑薇征戰WTA年終賽女雙 首戰遭逆轉吞敗

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（中央社記者陳容琛台北2日電）WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯點燃戰火，台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯在女雙分組賽首戰，以6比1、1比6、6比10遭到逆轉吞敗。

在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽，總獎金為破紀錄的1525萬美元（約新台幣4億9150萬元），而台灣共有2名女將參加，包含7度稱霸大滿貫女雙冠軍的謝淑薇及今年在美國網球公開賽勇闖女雙4強的詹皓晴。

其中，謝淑薇已經第5度登上年終賽舞台，她在過去4次參賽皆有打進決賽，並在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，如今與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）合拍，謝淑薇有望挑戰生涯第2座年終賽女雙冠軍，兩人這次名列賽會第3種子，將力拚分組前2名晉級4強。

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今天分組賽首戰面對美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲培瑞斯（Ellen Perez）的組合，謝淑薇、梅丹斯在首盤近乎完美發揮，三度上演破發情況下，還僅讓對手保住1個發球局，輕鬆以6比1先馳得盤。

然而，率先取得聽牌優勢的「台比聯軍」卻在次盤遭遇亂流，同樣三度遭到破發，導致以1比6讓戰局回到原點，而且在決勝的「搶10局」，謝淑薇、梅丹斯始終未能即時找回節奏，最後再以6比10吞敗，無緣在年終賽首戰開出紅盤。（編輯：陳政偉）1131102