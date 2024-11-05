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謝淑薇攜手比利時搭檔 WTA年終賽扳倒頭號種子

2024/11/5 11:47
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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在WTA年終賽的女雙分組賽，以6比1、6比3扳倒賽會頭號種子的組合，期盼力拚分組前2名晉級4強。

在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽，總獎金為破紀錄的1525萬美元（約新台幣4億9150萬元），而挑戰生涯第2座年終賽女雙冠軍的謝淑薇，這次與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手，可惜首戰遭到逆轉吞敗，無緣為年終賽開出紅盤。

今天面對賽會頭號種子烏克蘭克奇諾（Lyudmyla Kichenok）、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的組合，「台比聯軍」一掃前役被逆轉陰霾，從首盤即展現強大的壓制力，4度上演破發的情況下，以6比1先勝。

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謝淑薇、梅丹斯帶著聽牌的優勢進入次盤，雖然雙方一度陷入拉鋸戰、形成3比3平手，但「台比聯軍」在第8局成功突破對手，成為勝負分水嶺，最後在第9局順利保住發球局，以6比3取得勝利，同時搶下本屆年終賽首勝。

接下來，「台比聯軍」將在分組賽最終戰與捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend）的組合正面交鋒，力拚分組前2名擠身4強之列，而今年曾攜手摘下溫布頓錦標賽女雙冠軍的斯尼科娃、湯生，目前在年終賽的分組賽維持不敗，「台比聯軍」預料將面臨激戰。（編輯：李亨山）1131105

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