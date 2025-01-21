謝淑薇澳網女雙8強3盤大戰勝出 闖4強爭決賽門票

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球名將謝淑薇與拉脫維亞選手奧斯塔朋科今天在澳洲網球公開賽女雙8強，以6比2、5比7，7比5擊敗烏克蘭的柯絲堤雅克與羅馬尼亞的魯塞，勇闖4強。

謝淑薇去年澳網包辦女雙、混雙雙冠，今年與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）挑戰混雙連霸失利，止步次輪，而女雙則是換了新搭檔，改與拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合作。

謝淑薇與奧斯塔朋科雖然在開季首站阿得雷德（Adelaide）網賽出師不利，首戰落敗，這次在澳網以女雙第3種子出擊，展現默契，拿下3連勝，順利抵達8強。

「台拉聯軍」8強出戰烏克蘭的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）與羅馬尼亞的魯塞（Elena-Gabriela Ruse），開賽連保帶破、連拿3局，在化解第5局破發危機後，隨即再度成功攻破對方發球局，歷經盤末互破纏鬥，仍續居上風，以6比2先下一城。

雙方次盤上演互破大戰，「台拉聯軍」沒能保住第11局發球局，以5比7將次盤拱手讓人。

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所幸「台拉聯軍」士氣未受影響，決勝盤第3局在化解2個破發點後，隨即盤中展開反擊，並以7比5贏得勝利。

有著「百搭女王」稱號的謝淑薇這次攜手新搭檔奧斯塔朋科前進4強，接下來將與第2種子加拿大的達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭的羅莉芙（Erin Routliffe）爭奪決賽門票。（編輯：蕭博文）1140121