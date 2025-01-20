球王辛納克服酷暑 挺進澳網8強放眼二連霸

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（中央社墨爾本20日綜合外電報導）世界排名第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在澳網場上面臨消耗體力的高溫，期間甚至叫了醫療暫停，但最後仍克服酷暑，挺進男單8強，續朝澳網二連霸之路邁進。

法新社報導，澳網頭號種子辛納在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、3比6、6比3、6比2擊敗丹麥好手魯內（Holger Rune），僅丟失一盤，兩人比賽期間一度都需接受治療。

辛納在悶熱環境下苦苦掙扎，他的手明顯顫抖，第3盤期間必須測量心跳速度，隨後喊出醫療暫停離開球場。同樣在第3盤，魯內則因右膝痠痛接受治療。

之後，兩人經歷長達20分鐘的罕見賽事延誤。辛納在第4盤一開始，以強力發球打壞將球網固定在地板上的金屬螺栓，因為修復作業導致賽事延遲。

辛納說：「這（比賽）確實非常非常艱難。」他說：「我度過一個不尋常的早晨，因為我今天沒有熱身。我心裡已經知道我今天會面對困境。」

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迄今，辛納已摘下2座大滿貫金盃，包括美網及澳網各1座，本屆志在澳網二連霸，希望在本球季成為首位奪得3項大滿貫賽事冠軍的義大利男單選手。

辛納下一輪將對決第8種子的澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur），或是迅速崛起的美國新星米歇爾森（Alex Michelsen）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1140120