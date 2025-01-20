烏克蘭絲薇托莉娜逆轉勝俄國女將 晉級澳網8強

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（中央社墨爾本20日綜合外電報導）烏克蘭女將絲薇托莉娜今天在澳網16強賽第1盤展現令人驚豔的逆轉，最後直落2擊敗俄國好手庫德梅托娃挺進8強，但她並未與庫德梅托娃握手。

澳洲網球公開賽第28種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）在第3輪爆冷擊敗世界排名第4的鮑里妮（Jasmine Paolini）後，今天在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比4、6比1擊敗世界排名第75的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

這是她生涯第3度、也是她2019年以來首度晉級澳網8強。絲薇托莉娜以1小時23分鐘結束這場比賽後說：「（打進8強）那已經是很久以前的事了。」

由於俄烏戰爭，絲薇托莉娜和所有烏克蘭選手一樣，比賽期間她拒絕球員之間常見的網前寒暄。

主辦單位在中央球場的巨型螢幕發布通知，向觀眾解釋不握手，並籲請觀眾們「在當前困難的情況下予以尊重」。

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庫德梅托娃首盤憑藉雙破發以4比1領先絲薇托莉娜，但她的好表現止步於此，接著絲薇托莉娜展現拚戰鬥志，以5比4逆轉並拿下第1盤。

絲薇托莉娜乘勝追擊，以6比1拿下第2盤。現年30歲的她說：「你知道的，我只是為了奮戰精神而戰」（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140120