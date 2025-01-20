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澳洲網球公開賽 詹皓晴無緣女雙8強

2025/1/20 13:00（1/20 13:38 更新）
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台灣網球女將詹皓晴（左）20日與烏克蘭搭檔克奇諾（Lyudmyla Kichenok）征戰澳洲網球公開賽女雙16強，可惜以6比7（3比7）、2比6落敗，無緣晉級8強。（中央社檔案照片）
台灣網球女將詹皓晴（左）20日與烏克蘭搭檔克奇諾（Lyudmyla Kichenok）征戰澳洲網球公開賽女雙16強，可惜以6比7（3比7）、2比6落敗，無緣晉級8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣網球女將詹皓晴今天與烏克蘭搭檔克奇諾征戰澳網女雙16強，可惜以6比7（3比7）、2比6不敵中國張帥、法國美拉德諾維奇，無緣挺進8強。

女雙世界排名16名的台灣女將詹皓晴，今年在澳洲網球公開賽與烏克蘭好手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）攜手合作，兩人榮膺賽會第5種子，通過前兩輪的考驗後，「台烏聯軍」順利挺進女雙16強。

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力拚澳網女雙8強門票，詹皓晴、克奇諾今天與第9種子中國張帥、法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合正面交鋒，「台烏聯軍」首盤開局表現突出，兩度突破對手發球局，眼看將要先馳得盤，沒想到詹皓晴、克奇諾陷入亂流，不僅丟失領先優勢，更在搶7遭到壓制，導致以6比7（3比7）讓出。

期盼延長戰線的詹皓晴、克奇諾，可惜次盤未能扭轉局勢，在一開始2個發球局皆被對手突破情況下，逐步擴大落後幅度，雖然一度有機會回敬破發、縮小雙方差距，但最後還是以2比6吞敗，無緣晉級女雙8強，同時宣告詹皓晴今年的澳網之旅畫下句點。（編輯：郭諭儒）1140120

詹皓晴
詹皓晴攜手克奇諾強勢闖關 澳網女雙挺進16強詹皓晴攜烏克蘭搭檔 逆轉晉級澳網女雙次輪
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