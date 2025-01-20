澳洲網球公開賽 詹皓晴無緣女雙8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣網球女將詹皓晴今天與烏克蘭搭檔克奇諾征戰澳網女雙16強，可惜以6比7（3比7）、2比6不敵中國張帥、法國美拉德諾維奇，無緣挺進8強。

女雙世界排名16名的台灣女將詹皓晴，今年在澳洲網球公開賽與烏克蘭好手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）攜手合作，兩人榮膺賽會第5種子，通過前兩輪的考驗後，「台烏聯軍」順利挺進女雙16強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

力拚澳網女雙8強門票，詹皓晴、克奇諾今天與第9種子中國張帥、法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合正面交鋒，「台烏聯軍」首盤開局表現突出，兩度突破對手發球局，眼看將要先馳得盤，沒想到詹皓晴、克奇諾陷入亂流，不僅丟失領先優勢，更在搶7遭到壓制，導致以6比7（3比7）讓出。

期盼延長戰線的詹皓晴、克奇諾，可惜次盤未能扭轉局勢，在一開始2個發球局皆被對手突破情況下，逐步擴大落後幅度，雖然一度有機會回敬破發、縮小雙方差距，但最後還是以2比6吞敗，無緣晉級女雙8強，同時宣告詹皓晴今年的澳網之旅畫下句點。（編輯：郭諭儒）1140120