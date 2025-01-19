喬科維奇直落三晉澳網8強 下輪強碰艾卡拉茲
2025/1/19 19:37
（中央社墨爾本19日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比4、7比6（7比4）直落三，擊敗捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），將於澳洲網球公開賽8強對決西班牙新星艾卡拉茲。
法新社報導，現年37歲的喬科維奇迄今共贏得10座澳網男單金盃，本屆志在拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫賽冠軍。
艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）年僅21歲，目前排名世界第三，迄今拿下4座大滿貫賽男單金盃，包括法網及美網各1座和溫網2座，本次參賽志在奪下生涯首座澳網男單冠軍。
若他今年首度在澳網奪冠，將打破西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄，成為集齊四大滿貫賽冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。
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另一方面，世界排名第二的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比1、2比6、6比3、6比2打敗法國選手洪柏特（Ugo Humbert），晉級澳網男單8強，下一役將對決第12種子的美國選手保羅（Tommy Paul）。
茲韋列夫迄今兩度闖進大滿貫賽決賽，皆以亞軍作收，包括法網及美網，澳網最佳成績是4強止步。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140119
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