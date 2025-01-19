謝淑薇攜手奧斯塔朋科 挺進澳網女雙8強

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞好手奧斯塔朋科征戰澳網女雙16強，以6比4、6比3如願晉級、摘下8強門票，而謝淑薇距離女雙衛冕更近一步。

謝淑薇去年包攬澳洲網球公開賽女雙、混雙冠軍，成為賽史近24年來第1人，不過今年女雙改與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，兩人榮膺賽會第3種子，在前役拍落「中國組合」徐一璠、楊釗煊後，「台拉聯軍」順利挺進女雙16強。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天在女雙16強對戰美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）的組合，雙方在首盤開局陷入膠著，後段卻變成互相破發局面，不過「台拉聯軍」在第10局上演關鍵破發，以6比4先馳得盤。

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次盤謝淑薇、奧斯塔朋科乘勝追擊，在第8局率先破發後，隨即逼出賽末點，而且沒給予對手任何機會，再以6比3取得勝利，同時拿到女雙8強門票。下一輪「台拉聯軍」預計面對烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，期盼躋身4強之列。

值得一提的是，謝淑薇今年在澳網「雙線出擊」，如今確定女雙晉級8強後，與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）搭檔的混雙，預計於明天征戰次輪賽事。（編輯：張雅淨）1140119