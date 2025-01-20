加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 運動

謝淑薇澳網混雙止步次輪 無緣挑戰衛冕

2025/1/20 15:56（1/20 17:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣網球名將謝淑薇（圖）20日與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）征戰澳洲網球公開賽混雙次輪，可惜最後以4比6、4比6落敗、提前遭到淘汰，而謝淑薇也確定無緣澳網混雙衛冕。（中央社檔案照片）
台灣網球名將謝淑薇（圖）20日與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）征戰澳洲網球公開賽混雙次輪，可惜最後以4比6、4比6落敗、提前遭到淘汰，而謝淑薇也確定無緣澳網混雙衛冕。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣網球名將謝淑薇今天與波蘭搭檔傑林斯基在澳網混雙次輪，以4比6、4比6不敵美國威斯羅、俄羅斯庫羅瑪恰娃，同時讓謝淑薇確定無緣衛冕。

謝淑薇去年包攬澳洲網球公開賽女雙、混雙冠軍，成為賽史近24年來第1人，今年謝淑薇征戰澳網舞台同樣「雙線出擊」，其中女雙已確定晉級8強，而與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）搭檔混雙則榮膺賽會第6種子，並在日前通過首輪考驗，朝著衛冕之路前進。

「台波聯軍」今天在混雙次輪迎戰美國威斯羅（Jackson Withrow）、俄羅斯庫羅瑪恰娃（Irina Khromacheva）的組合，然而謝淑薇、傑林斯基在首盤率先遭到破發，在遲遲無法突破對手的情況下，加上「台波聯軍」在關鍵時刻錯失3個破發機會，導致以4比6讓出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

次盤謝淑薇、傑林斯基目標延長戰線，只是雙方在前6局皆順利保住發球局，而「台波聯軍」在第7局又先被對手突破、陷入劣勢局面，最後再以4比6吞敗，不僅止步澳網混雙次輪，也宣告謝淑薇無緣挑戰衛冕。

在澳網混雙提前遭淘汰後，謝淑薇接下來還有機會拚女雙冠軍，她與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）預計於明天面對烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，期盼躋身4強之列。（編輯：張雅淨）1140120

#謝淑薇
謝淑薇
謝淑薇攜手奧斯塔朋科 挺進澳網女雙8強謝淑薇澳網雙線出擊 女雙、混雙順利晉級
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：