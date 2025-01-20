謝淑薇澳網混雙止步次輪 無緣挑戰衛冕

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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣網球名將謝淑薇今天與波蘭搭檔傑林斯基在澳網混雙次輪，以4比6、4比6不敵美國威斯羅、俄羅斯庫羅瑪恰娃，同時讓謝淑薇確定無緣衛冕。

謝淑薇去年包攬澳洲網球公開賽女雙、混雙冠軍，成為賽史近24年來第1人，今年謝淑薇征戰澳網舞台同樣「雙線出擊」，其中女雙已確定晉級8強，而與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）搭檔混雙則榮膺賽會第6種子，並在日前通過首輪考驗，朝著衛冕之路前進。

「台波聯軍」今天在混雙次輪迎戰美國威斯羅（Jackson Withrow）、俄羅斯庫羅瑪恰娃（Irina Khromacheva）的組合，然而謝淑薇、傑林斯基在首盤率先遭到破發，在遲遲無法突破對手的情況下，加上「台波聯軍」在關鍵時刻錯失3個破發機會，導致以4比6讓出。

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次盤謝淑薇、傑林斯基目標延長戰線，只是雙方在前6局皆順利保住發球局，而「台波聯軍」在第7局又先被對手突破、陷入劣勢局面，最後再以4比6吞敗，不僅止步澳網混雙次輪，也宣告謝淑薇無緣挑戰衛冕。

在澳網混雙提前遭淘汰後，謝淑薇接下來還有機會拚女雙冠軍，她與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）預計於明天面對烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，期盼躋身4強之列。（編輯：張雅淨）1140120