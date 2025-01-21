澳網女單巴多薩爆冷擊敗高夫 首度打進大滿貫4強賽

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（中央社墨爾本21日綜合外電報導）「情緒激動」的西班牙女將巴多薩今天在澳網女單8強賽中，以7比5、6比4擊敗世界排名第3的美國女網新秀高夫，粉碎高夫首度獲得澳網冠軍的夢想。

法新社報導，這是巴多薩（Paula Badosa）職業生涯首度打入大滿貫4強賽，也是自2020年參賽澳網的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）以來，第1位晉級4強的西班牙女性。

巴多薩將與力拚澳網3連霸的球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）爭奪冠軍賽門票。她說：「我有點情緒激動。」

「我是個容易情緒激動的人。我想打出最好的表現。我想我做到了。」

「我非常自豪我今天的表現。」

這意味著巴多薩這位女單11種子選手在網壇的驚人復出，1年前她因背部應力性骨折，世界排名跌出前100名。

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她說：「我今天贏了。我進入4強賽。我從來沒有想過1年後我會來到這裡。」

女單3號種子高夫（Coco Gauff）在澳網16強賽事輸掉2025年的第1盤比賽，但她隨即恢復狀態，擊敗東京奧運金牌得主班西琪（Belinda Bencic）。今天敗戰前，高夫在本賽季已奪下9連勝。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140121