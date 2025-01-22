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澳網女單 波蘭好手斯威雅蒂橫掃納瓦洛闖進4強

2025/1/22 13:46（1/22 14:33 更新）
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波蘭好手斯威雅蒂22日在澳洲網球公開賽女單8強賽，以直落二擊敗美國好手納瓦洛闖進4強。（圖取自x.com/AustralianOpen）
波蘭好手斯威雅蒂22日在澳洲網球公開賽女單8強賽，以直落二擊敗美國好手納瓦洛闖進4強。（圖取自x.com/AustralianOpen）
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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單8強賽，以直落二擊敗美國好手納瓦洛（Emma Navarro）闖進4強。

大會第2種子斯威雅蒂今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）表現出色，她頂著強風，花費1小時29分鐘以6-1、6-2擊敗8號種子納瓦洛。

斯威雅蒂追平她2022年在澳網的最佳成績，她當時在4強戰中輸給美國女將柯林斯（Danielle Collins）；柯林斯最終拿下亞軍。

坐擁5座大滿貫獎盃的斯威雅蒂，接下來將迎戰美國女將基斯（Madison Keys）。

斯威雅蒂說：「麥迪遜（基斯）是一名出色的球員，經驗豐富，所以你永遠不知道會發生什麼事。」

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斯威雅蒂不僅狀態火熱，在比賽中表現得既冷靜又自信，全神貫注於最終目標。

她的目標之一，是奪回去年因興奮劑遭禁賽1個月而輸給白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的球后寶座。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140122

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