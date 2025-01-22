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輕取地主希望 球王辛納晉澳網4強拚衛冕

2025/1/22 21:48
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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）尋求衛冕澳洲網球公開賽的球王辛納今天在男單8強賽事中，以直落3輕取澳洲一哥德米瑙爾，粉碎主場球迷的希望而順利晉級。4強賽他將對戰美國好手謝爾頓。

法新社報導，義大利球王辛納（Jannik Sinner）徹底擺脫上一場比賽身體不適狀態，在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、6比2、6比1輾壓第8種子德米瑙爾（Alex de Minaur）。

他將對上頑強的謝爾頓（Ben Shelton），爭奪26日決賽門票。決賽對手將是10屆澳網冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）或第2種子茲韋列夫（Alexander Zverev）。

第21種子謝爾頓以6比4、7比5、4比6、7比6（7比4）擊敗義大利的非種子選手索內戈（Lorenzo Sonego），首度闖進澳網4強。

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謝爾頓先拿兩盤取得聽牌優勢後失穩，丟掉第3盤。不過他隨即重整旗鼓，接下來打到搶七大戰後驚險勝出。

他賽後表示，並不擔心下一場將會跟哪一位好手遭遇。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140122

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