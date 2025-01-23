基斯爆冷逆轉斯威雅蒂 晉澳網決賽對戰莎芭蓮卡[影]

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）美國好手基斯今天在澳洲網球公開賽女單4強賽與波蘭前球后斯威雅蒂纏鬥155分鐘，才在決勝盤搶10大戰中驚臉勝出，取得與現任球后莎芭蓮卡交鋒的決賽門票。

美聯社報導，基斯（Madison Keys）今晚在這場高強度、高水準比賽中以5比7、6比1、7比6（10比8）拍倒斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯第2度闖進大滿貫決賽。

這場精彩比賽雙方拚戰激烈，一開賽兩人分別接連破發，形成2比2。斯威雅蒂接下來穩住陣腳而連下3局，取得5比2優勢。但基斯反攻不手軟，也連拿3局，硬是將局數推進到5比5。這一盤打了49分鐘，斯威雅蒂才以7比5拿下。

以些微之差丟掉首盤的基斯次盤展開絕地大反攻，將士用命地先3度破發，取得勢如破竹的5比0絕對優勢，斯威雅蒂第4局甚至1分未得。這盤由基斯以6比1勝出，盤數來到1比1。

決勝盤兩人繼續激烈廝殺，前10局打完形成5比5，雙方都攻到破發點，卻又無法越對方雷池一步。第11局斯威雅蒂先連拿3分，基斯雖守住兩個破發點，後來仍率先被破發。不過基斯第12局展現頑強韌性，在落後局面下將比分逼到丟士（deuce），讓取得賽末點的斯威雅蒂遭到破發，比分來到6比6，進入搶10大戰。

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第19種子基斯延續不服輸的纏鬥姿態，搶10大戰8比8之後再得1分而率先聽牌，最後一球她保住賽末點，終逆轉奪下決賽門票。

稍早結束的另一場4強賽，白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比4、6比2輕取西班牙好手巴多薩（Paula Badosa），率先晉級25日的決賽，繼續朝澳網女單三連霸目標挺進。（譯者：何宏儒）1140123