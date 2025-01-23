莎芭蓮卡挺進澳網女單決賽 三連霸僅一勝之遙[影]

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在澳洲網球公開賽女單4強戰，以6比4、6比2輕取西班牙好手巴多薩（Paula Badosa）晉級決賽，將挑戰澳網女單三連霸紀錄。

現任球后莎芭蓮卡開場不順，以0比2落後第11種子巴多薩，但她很快做出調整，2度破發而連下4局，以6比4拿下首盤。

到了第2盤，莎芭蓮卡第3局逮住對手連續雙發失誤而率先破發成功，取得2比1領先，之後更一鼓作氣連拿3局，比數形成5比1而率先聽牌。此時巴多薩已無力回天，終以2比6拱手讓出決賽門票。

現年26歲的莎芭蓮卡如今已在澳網20連勝，距離締造澳網女單三連霸偉業僅一勝之遙。

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她有望成為自1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）完成澳網女單三連霸以來，首位達成此一壯舉的球員。

莎芭蓮卡25日決賽的對手將會是波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）與美國好手基斯（Madison Keys）的勝方。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1140123