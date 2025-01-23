加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

莎芭蓮卡挺進澳網女單決賽 三連霸僅一勝之遙[影]

2025/1/23 19:30（1/23 19:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
白俄羅斯名將莎芭蓮卡（圖）23日在澳洲網球公開賽女單4強戰擊敗西班牙好手巴多薩，晉級決賽。（圖取自facebook.com/AustralianOpen）
白俄羅斯名將莎芭蓮卡（圖）23日在澳洲網球公開賽女單4強戰擊敗西班牙好手巴多薩，晉級決賽。（圖取自facebook.com/AustralianOpen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本23日綜合外電報導）白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在澳洲網球公開賽女單4強戰，以6比4、6比2輕取西班牙好手巴多薩（Paula Badosa）晉級決賽，將挑戰澳網女單三連霸紀錄。

現任球后莎芭蓮卡開場不順，以0比2落後第11種子巴多薩，但她很快做出調整，2度破發而連下4局，以6比4拿下首盤。

到了第2盤，莎芭蓮卡第3局逮住對手連續雙發失誤而率先破發成功，取得2比1領先，之後更一鼓作氣連拿3局，比數形成5比1而率先聽牌。此時巴多薩已無力回天，終以2比6拱手讓出決賽門票。

現年26歲的莎芭蓮卡如今已在澳網20連勝，距離締造澳網女單三連霸偉業僅一勝之遙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她有望成為自1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）完成澳網女單三連霸以來，首位達成此一壯舉的球員。

莎芭蓮卡25日決賽的對手將會是波蘭球星斯威雅蒂（Iga Swiatek）與美國好手基斯（Madison Keys）的勝方。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1140123

延伸閱讀
輕取地主希望 球王辛納晉澳網4強拚衛冕賽事回顧／球后莎芭蓮卡鏖戰3盤奪跨季19連勝 勇闖澳網4強影片／莎芭蓮卡勇奪美網女單冠軍 苦戰2盤擊敗地主好手皮古拉
莎芭蓮卡
澳網第3輪球后莎芭蓮卡鏖戰晉級 大坂直美傷退球后莎芭蓮卡澳網旗開得勝 朝三連霸之路邁進
巴多薩
澳網女單巴多薩爆冷擊敗高夫 首度打進大滿貫4強賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：