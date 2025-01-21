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喬科維奇鏖戰4盤力克艾卡拉茲 生涯第12度晉澳網4強

2025/1/21 22:49
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（中央社墨爾本21日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在丟失首盤情況下扭轉戰局，最終以4比6、6比4、6比3、6比4力克西班牙新星艾卡拉茲，生涯第12度晉級澳網男單4強。

法新社報導，現年37歲的網壇老將喬科維奇在左大腿緊纏繃帶情況下，鏖戰3小時又37分鐘，擊敗小他16歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），生涯第12次闖進澳網4強，僅落後退役瑞士名將費德瑞（Roger Federer）的15次。

喬科維奇早已是晉級大滿貫4強次數最多紀錄保持人，這次勝場使他的這項紀錄推進至50場，比費德瑞還多4場。

他迄今共贏得10座澳網男單冠軍，本屆志在拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫賽金盃，以及他的第100座巡迴賽冠軍。

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喬科維奇目前排名世界第七，下一輪將對決世界排名第二的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），爭奪決賽席位。

茲韋列夫稍早時才以7比6（7比1）、7比6（7比0）、2比6、6比1擊敗第12種子的美國好手保羅（Tommy Paul），晉級男單4強。（譯者：陳正健）1140121

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