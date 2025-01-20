玩笑過頭惹怒喬科維奇 澳洲主持人道歉

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（中央社墨爾本20日綜合外電報導）澳洲知名電視節目主持人瓊斯（Tony Jones）上週嘲諷網球名將喬科維奇與他的塞爾維亞球迷，喬科維奇以拒絕受訪表達不滿。瓊斯今天在節目中公開道歉，稱當時言論只是開玩笑。

綜合法新社與路透社報導，24座大滿貫冠軍得主喬科維奇（Novak Djokovic）昨天晚上在澳洲網球公開賽以直落三擊敗萊赫茨卡（Jiri Lehecka）晉級8強之後，拒絕接受例行賽後訪問。

這名37歲的網球巨星隨後表示，這是針對第9電視台（Channel Nine）主持人瓊斯表達抗議，因為瓊斯對他和他的塞爾維亞球迷發表「侮辱和攻擊性言論」。

喬科維奇說，他將抵制這家電視台的採訪，直到瓊斯道歉。

瓊斯今天表示，他在本月17日晚間新聞發表那些言論，「我認為是個玩笑，是幽默，與我所做的大多數事情一樣」。

瓊斯接著說，隔天早上他得知「喬科維奇陣營對這些言論非常不滿」。

「因此，我立即聯繫喬科維奇陣營，在48小時之前，為我造成他所感受到的任何不尊重向他們道歉…現在我在這裡，只能向諾瓦克（喬科維奇）道歉。」

瓊斯17日在墨爾本球場（Melbourne Park）現場直播時，一大群手持塞爾維亞國旗的喬科維奇粉絲在他身後歡呼。瓊斯回應：「諾瓦克被高估了…諾瓦克過氣了。諾瓦克，把他踢出去。」

瓊斯表示，他特別後悔說的一句話是「把他踢出去」；他承認這句話只能被理解為暗指喬科維奇2022年初因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種爭議遭澳洲驅逐出境。

瓊斯說：「這激怒了諾瓦克，現在我完全理解這一點。」

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瓊斯致歉時表示：「我還應該說，這種不尊重在很多方面都延伸到塞爾維亞球迷身上…我感覺我似乎讓塞爾維亞球迷失望了。」

喬科維奇尚未回應置評請求。身為澳網第7種子的喬科維奇將於21日的8強戰對上世界排名第3的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140120