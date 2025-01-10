喬科維奇稱昔遭澳洲遣返前中毒 驗出高濃度鉛汞

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）塞爾維亞男網名將喬科維奇在2022年澳洲公開賽前夕遭遣返前，曾被拘留於墨爾本的飯店，他在今天刊登的訪問中聲稱當時食物「有毒」，害他回國時驗出體內有高濃度的鉛與汞。

前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）2022年因為拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，簽證遭註銷，最後遭澳洲驅逐出境。在他為了爭取留在澳洲打法律戰時，曾短暫待在墨爾本一家拘留飯店。

法新社報導，根據今天刊出的長篇訪談，現年37歲的喬科維奇告訴GQ雜誌：「我當時有一些健康問題。我後來發現，我待在那間墨爾本飯店時，我被餵食一些讓我中毒的食物。」

「當我回到塞爾維亞時，我有了一些發現。我從未公開向任何人說過這件事，但我當時發現體內有含量很高的重金屬。我體內有鉛，高濃度的鉛與汞。」

喬科維奇被問到他是否認為自己的食物被汙染時回說：「這是唯一的解釋。」

澳洲內政部發言人表示，「基於隱私考量」，無法對個別案件發表評論。

不過澳洲政府表示，與喬科維奇所待的公園飯店（Park Hotel）簽訂的租賃協議明訂，會為被拘留者提供新鮮烹調、單獨分配的午餐與晚餐。

澳洲政府表示，所有餐飲人員都取得食品安全認證。

截至2021年12月31日，公園飯店一直向負責拘留服務的承包商提供向拘留者供應的每餐食物樣本。

澳洲表示，被拘留者能取得富含營養、符合文化並滿足特定醫療或飲食要求的各種食物與飲品。

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他們還可以在白天或晚上任何時間享用早餐品項，像是麵包、穀物、麵食、茶和咖啡等。

本季首個大滿貫賽澳網將於12日開打，喬科維奇將力拚贏得個人第11座澳網冠軍，這將是他打破紀錄的第25座大滿貫賽金盃。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140110