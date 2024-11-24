本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍戰台灣王牌林昱珉先發抗日 曾豪駒：盼創造我們的歷史
首頁 / 運動

從宿敵到軍師 喬科維奇聘老對手莫瑞擔任教練

2024/11/24 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝爾格勒23日綜合外電報導）手握24座大滿貫金盃的網壇名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天宣布，已退休的老對手英國球星莫瑞（Andy Murray）將於明年1月澳洲網球公開賽起將加入他的教練團隊。

綜合法新社與路透社報導，喬科維奇在聲明中表示，他很開心長年來的勁敵能變成並肩作戰的戰友，並說兩人職業生涯共享過許多精采時刻。

莫瑞曾拿下3座大滿貫冠軍，今年8月奧運自職業網球退休。他對擔任喬科維奇教練一事表示：「我非常興奮，也很期待能改為在球場同側作戰。」

「我也很感激有機會協助他實現明年的目標。」

37歲的塞爾維亞好手喬科維奇已10次贏得澳網冠軍，並4度在澳網決賽中擊敗莫瑞。

喬科維奇2024年賽季未能贏得任何大滿貫賽事，世界排名滑落至第7，但他在巴黎奧運拿下單打冠軍，並形容奧運摘金是他「最偉大成就」。

喬科維奇與莫瑞生涯對決36次，喬科維奇贏了25次。兩人的交鋒有19次是在決賽，包括7次的大滿貫賽事。

喬科維奇補充說，「我們從孩童時代就互相競爭，25年來一直是對手，不斷挑戰彼此極限。我們在這項運動中經歷許多史詩級對抗。」

「大家說我們改變遊戲規則、勇於冒險、締造歷史。我以為我們的故事已結束，但結果還有最後一章要寫。如今，是我最難纏的對手之一來到我這邊協助我的時候到了。」

明年的澳洲公開將將於1月12日登場，喬科維奇力拚第11次在墨爾本封王。

喬科維奇之前的教練是前溫布頓網賽冠軍伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic），兩人攜手贏得12座大滿貫冠軍，但他仍於今年3月宣布與伊凡尼塞維奇拆夥。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131124

喬科維奇
納達爾高掛球拍 回顧紅土之王經典身影、與費德瑞情誼成美談納達爾台維斯盃最後一舞 坦言恐無法出戰男單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：