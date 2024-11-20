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紅土之王納達爾高掛球拍 蠻牛身影經典流傳

2024/11/20 10:59
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（中央社西班牙馬拉加19日綜合外電報導）38歲的西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天退休，他生涯總計奪下22座四大滿貫賽金盃，其中14度在法國網球公開賽封王，享有「紅土之王」美譽。他在場上堅強的鬥志、滿滿的體力與奮力拚球的身影，將化為網壇經典。

納達爾（Rafael Nadal）在紅土場上的技巧、上旋球和堅韌，造就他在法網史無前例的14冠豐功偉業。他曾締造紅土球場81連勝的驚人成就，是網球進入公開賽年代之後最長的紀錄。他在法網場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）征戰的116場比賽只輸4場。從他2005年第一次捧起法網金盃後，直到2022年僅有4次沒拿下法網冠軍。

隨著他職業生涯的展開，他也逐漸展現對於硬地和草地球場的宰制力，分別贏得2座澳洲網球公開賽與4座美國網球公開賽冠軍，且2度於溫布頓網球錦標賽封王。此外他也在2008年北京奧運摘下男單冠軍，曾高居男單世界排名第一長達209週。

四大滿貫賽加上奧運冠軍，即俗稱的「金滿貫」，納達爾是男子網壇有史以來僅有的3人之一，另兩位分別是阿格西（Andre Agassi）和喬科維奇（Novak Djokovic）。

納達爾1986年6月3日生於西班牙馬約卡島（Mallorca），3歲就收到擔任網球教練的伯父東尼（Toni Nadal）贈送生平第一支球拍，5歲開始接受東尼的正規訓練。他天生是個右撇子，一開始採雙手正拍打法，到了10歲時，東尼發現姪子左手擊球更具威力，便建議他改為左手持拍。

納達爾的正拍上旋球力道渾重，每分鐘轉速可高達約5000轉，對手難以抓到準確落點，球質渾重到常令對手難以招架。而他在場上展現的高昂鬥志與驚人體力，也讓他被媒體與球迷稱為「蠻牛」。

2001年初，年僅14歲的納達爾開始轉入職業網壇，僅花了4年時間就在2005年勇奪個人第一座法網冠軍，世界排名直衝第3，也開啟他與喬科維奇、費德瑞（Roger Federer）並稱三巨頭（Big3）的時代。

連奪法網4年冠軍後，納達爾在2008年寫下生涯新猷，首度在紅土以外的大滿貫賽事溫網稱霸，擊敗的對手正是當時的霸主費德瑞，納達爾成就解鎖，並順勢登上球王寶座。當年他也拿到生涯唯一一枚奧運男單金牌。

當年擔任英國廣播公司（BBC）球評的傳奇名將馬克安諾（John McEnroe）說：「幾年前，大家都在問他是否能轉型以在草地上獲勝。他來到這（溫網），幾乎提升了他打法的每一個層面—發球、場上的站位、反拍與正拍。」

2009、2010年，納達爾球風進化更上一層樓，相繼在硬地球場澳網和美網登頂，其中2010年在美網決賽扳倒喬科維奇，除了首座美網金盃到手，也以24歲之姿成為公開賽年代以來集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男選手，也是第一位同年在3個不同材質場地大滿貫賽掄元的男選手。

納達爾與喬科維奇、費德瑞並稱三巨頭，從2003年費德瑞在澳網首度大滿貫登頂，至2024年美網的21年間，這3人在87次大滿貫中奪得66座冠軍，喬科維奇、納達爾、費德勒各得24、22、20座冠軍，3人之間的較量被譽為是網球史上的黃金年代。納達爾2008年溫網捧杯後，將費德瑞拉下球王寶座，而喬科維奇也在2011年7月登上世界第一寶座。這20年來，男子網壇基本上由這3人各領風騷。

在3人對戰成績方面，納達爾生涯總共與費德瑞交手過40次，前者以24勝16負占上風；納達爾和喬科維奇對戰多達60場，後者以31勝29負略居優勢。

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納達爾近年來飽受傷勢折騰，缺席不少賽事，2023年1月澳網第2輪臀傷落敗後，將近一年關機停賽。今年初復出後，仍舊因傷錯過澳網、溫網與美網等重要賽事，擁有最多輝煌記憶的法網則首輪就吞敗，在7月的巴黎奧運男單也以直落二不敵喬科維奇，結束兩位傳奇球星的生涯對決。

納達爾10月間透過社群平台無預警宣布退休，以感性聲明感謝對手、團隊和家人，並以包括中文在內的12種語言對球迷說「謝謝大家」。西班牙國家報（El Pais）以感性語氣作結：「納達爾是一位有血有肉、永遠超越自己的英雄，最重要的是，他跨越了所有金盃頭銜的感情邊界。」不論贏球、輸球、乃至退休，納達爾都一如既往，帶給球迷滿滿的感動。（譯者：楊惟敬/核稿：徐崇哲）1131120

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