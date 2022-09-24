納達爾談費德瑞退役 稱生命重要一部分隨之而去

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）瑞士傳奇球星費德瑞今天在拉沃盃雙打賽後感性揮別網壇，坐在場邊的西班牙老戰友納達爾忍不住落淚。納達爾後來說，他生命中重要的一部分，也隨著費德瑞退役而去。

路透社報導，費德瑞（Roger Federer）和納達爾（Rafa Nadal）今天在拉沃盃（Laver Cup）雙打比賽搭檔敗北，這是費德瑞職業生涯告別戰。

兩人多年來的對戰，名列網球史上最吸引球迷的競爭關係之一。他們賽後坐在場邊雙雙落淚的照片和影片，在社群媒體瘋傳，也激起各自球迷心中滿滿情緒。

納達爾表示，心情上這是難熬的一晚。他談到費德瑞時說：「對我而言，能夠參與網壇歷史上這個令人驚嘆的時刻，是極大的榮幸；同時在多年來，我們一起歷經了很多事。」

「當羅傑（費德瑞名）離開巡迴賽時，沒錯，我生命中重要的一部分也離開了。因為在我生命中的重要時刻，他一直在我身邊或在我對面。因此看到家人們、看到所有人，我的情緒一直很激動。真的難以言喻，這確實是令人驚嘆的時刻。」

41歲的費德瑞坐擁20座大滿貫賽單打冠軍，生涯與納達爾交手過40次，兩人共享所有運動項目中最受矚目的競爭關係之一。儘管他們在場上賣力廝殺，場外卻維持好交情。費德瑞選擇網球場上最後一舞與納達爾搭檔，或許是最適切的安排。

36歲的納達爾告訴記者：「我認為我們私交一年比一年好，日滋月益。我想在某種程度上，我們最終了解彼此有很多相似處。我們對待生活的態度很可能差不多。」

納達爾表示：「在球場上，我們的風格完全相反。這大概是讓我們的比賽和競爭成為最激烈和最令人感興趣的競技之一。」

納達爾說：「某種程度上，成為他（費德瑞）職業生涯的一部分，我感到非常驕傲。但更開心的是，我們在場上以對手關係共度這些時光後，結束職業生涯時還能像朋友一樣。」（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1110924