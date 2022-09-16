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費德瑞預告退休 納達爾：與你共享這些年是份光榮

2022/9/16 01:52
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（中央社馬德里15日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）今天宣布即將退休，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）表示，能與費德瑞共享「精彩時刻」是份「光榮」。

法新社報導，41歲的費德瑞說，他將在本月稍晚的倫敦拉沃盃（Laver Cup）賽事後退休。費德瑞因膝部問題，去年溫網以後就未參賽。

納達爾在推特（Twitter）寫道：「親愛的羅傑（費德瑞），我的朋友和對手，我希望這天永遠不會到來。」

「對我個人和全球體壇而言，這是傷心的一天。與你共享這些年，在場上場下度過這麼多精彩時刻，是一件樂事，也是一種光榮和榮幸。」

「未來我們有更多時刻可以一起分享，還有很多事要一起做，這我們都知道。」

「現在，我真心祝福你與妻子米爾卡（Mirka）、孩子、家人幸福，並享受眼前的一切。我會在倫敦拉沃盃與你相見。」

費德瑞擁有20座大滿貫男單金盃，在奪冠次數排行榜上只落後納達爾的22座和塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）的21座。

費德瑞與納達爾曾在大滿貫賽場14度交手，納達爾拿下其中10場，費德瑞贏4場。（譯者：楊昭彥）1110916

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