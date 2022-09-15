費德瑞不敵膝傷折磨 璀璨網球生涯劃下句點[影]

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞今天宣布即將退休，下週在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。他今天承認，多年來與膝傷的搏鬥，不得不讓他的璀璨生涯劃下休止符。

費德瑞（ Roger Federer 費德瑞小檔案 出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）

家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎

經歷： 8歲開始打網球

2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外

2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠

因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽

累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座） 看更多 關閉 ）現年41歲，一般公認是史上最佳網球選手，不過他因為傷病纏身，自2021年7月溫布頓錦標賽8強落敗後，至今已超過一年未曾出賽。

他生涯擁有20座大滿貫單打冠軍，在男子選手中僅次於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal，22座）及塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic，21座）。

費德瑞在社群媒體上表示，下週在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中的告別之作。

他在Instagram發文說：「許多人都知道，過去3年，我歷經傷病和手術的挑戰。我非常努力要恢復完全的競技狀態，但我也知道我身體的能力和極限，身體最近熱切傳達給我一項訊息。我已經41歲了。」

「24年來，我打了超過1500場比賽。網球對待我，比我所能想像更加慷慨，現在我必須認識到，是時候該結束我的競技生涯了。」

「下週在倫敦的拉沃盃將是我的最後一場ATP賽事，當然，我未來還會繼續打更多網球，但不會是在四大滿貫賽，或是任何巡迴賽。」

自2003年拿下溫網金盃後，費德瑞開始叱吒風雲，至今總共贏得20座大滿貫單打冠軍，單打世界排名第一累計310週，其中包括連續237週世界排名第一的男子網壇紀錄，有5年以年終排名第一作收，為網球史上最佳男子選手。

不過，他近年傷病不斷，過去2年膝蓋動刀3次。原本他宣布，將在9月23日到25日舉行的拉沃盃與長年對手兼好友納達爾搭檔雙打比賽，且打算參加10月24日到30日於家鄉巴塞爾（Basel）登場的賽事。

他說：「我很幸運，能打過那麼多史詩級的比賽，我永難忘懷。」

「這是苦樂參半的決定，因為我會永遠懷念比賽帶給我的一切。」

「但與此同時，還有很多值得慶祝的事。我自認為是地球上最幸運的人之一。我被賦予了打網球的特殊天賦，我達到了我從未想像過的水準，經歷的時間比我想像的要長得多。」（譯者：徐崇哲）1110915