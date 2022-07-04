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中央球場100週年慶 費德瑞發願再打一次溫網

2022/7/4 11:36
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）飽受膝傷所苦、已1年沒比賽的瑞士名將費德瑞，今天在參加溫布頓網球錦標賽中央球場（Centre Court）啟用100週年的慶祝儀式時表示，他希望能「再打一次」溫網。

8次在溫布頓網球錦標賽奪冠的費德瑞（Roger Federer）說：「我希望能再一次回到這裡，我十分懷念這裏。」

40歲的費德瑞，生涯拿過20座大滿貫賽冠軍，但他自2021年在溫網8強賽落敗後，就不曾再出賽，隨後也又一次接受膝蓋手術。

費德瑞打算於9月在倫敦進行的拉沃盃（Laver Cup）復出，然後參加10月於家鄉巴塞爾（Basel）舉行的賽事 。

費德瑞今天走進中央球場時，全場起立為他鼓掌。他說：「去年走出這個球場時，我就知道接下來將是艱難的一年。」

「但我可能沒想到，回到球場得花那麼久的時間，因為膝蓋問題一直困擾著我。」

身穿深色西裝的費德瑞與其他曾在溫網奪冠的球員，一同參加了今天中午賽前舉行的慶祝儀式。

費德瑞2001年在溫網擊敗美國傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）而一戰成名，兩年後首度在溫網奪冠。

他補充說：「我十分幸運能在這個球場打那麼多場比賽。」

「今天以不同以往的角色站在這裡，我覺得有點彆扭，但能和其他所有的冠軍得主一起在這裏，實在是太好了。」

「我曾在這個球場拿下最了不起的勝利，也曾吞下最慘痛的敗仗。」

帶給費德瑞這些高低起伏的其中兩人，是6度在溫網奪冠的喬科維奇（Novak Djokovic）和拿過兩次冠軍的納達爾（Rafael Nadal），他們兩人今天都和費德瑞一起出席慶祝儀式。

其中，費德瑞在2019年的男單決賽與喬科維奇大戰5盤才敗下陣來，那場比賽打了近5個小時，至今仍是溫網打得最久的一場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110704

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