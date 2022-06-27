更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月景氣燈號亮第3顆「穩定」綠燈 景氣擴張力道趨緩
首頁 / 運動
俄羅斯入侵烏克蘭
首頁 / 運動

禁俄國白俄選手參賽惹議 溫網極力避免賽事失焦

2022/6/27 16:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國溫布頓網球賽（Wimbledon）因為俄羅斯侵略烏克蘭，而禁止俄國和白俄羅斯選手參賽，這個決定引發熱烈討論，如今溫網要極力避免賽事失焦，變得太過政治化。

法新社報導，距離烏克蘭前職業網球好手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）於溫網中央球場大爆冷門、擊敗前世界球王瑞士名將費德瑞（Roger Federer），至今已過了9年。

但這個週末，生涯拿過4座世界職業網球協會（ATP）賽事冠軍的斯塔科夫斯基，卻是在距離倫敦2500公里遠的地方，身上穿的並非溫網規定的白色網球服，而是迷彩軍裝。

36歲的斯塔科夫斯基全副武裝，拚命的要抵擋俄羅斯對烏克蘭的侵略。他在推特（Twitter）發文說：「...昨晚有62枚火箭發射，擊中了烏克蘭不同的城市...。」

在斯塔科夫斯基推文中發的照片，可以看到他2013年獲勝後與費德瑞握手的樣子。

另外一張照片，是斯塔科夫斯基的烏克蘭同胞多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov），2017年在溫網與費德瑞交手後拍的。

斯塔科夫斯基與多格波洛夫都已經從職業網壇退役，兩人現在都從軍。

27日開打的溫網，已經明定禁止所有俄羅斯與白俄羅斯球員參加今年的比賽。

這讓俄羅斯籍世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）、及世界排名第8的俄國選手盧布列夫（Andrey Rublev），皆無緣參賽。

女子組方面，世界排名前20的選手中有3人無法參賽，分別是白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、俄羅斯的卡薩金娜（Daria Kasatkina），及生涯拿過2座大滿貫賽冠軍的白俄前世界球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

斯塔科夫斯基盼所有體育賽事都禁止俄羅斯選手參加。但6度在溫網奪冠的喬科維奇（Novak Djokovic）認為這太過頭了。

來自塞爾維亞的喬科維奇說：「我實在看不出來，他們怎麼會對現在真正發生的任何事有出力。我覺得這不公平。」他主張可讓俄羅斯和白俄羅斯的選手以中立身份參賽。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110627

延伸閱讀
俄選手轟溫網禁賽為歧視 白俄擬採法律行動受侵烏戰事波及 傳溫網禁俄羅斯和白俄選手參賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄媒：烏軍週內兩度襲擊克里米亞鑽油平台