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膝蓋3度動刀目標年底復出 費德瑞坦承復原進度慢

2022/6/12 11:08（6/12 11:16 更新）
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瑞士網球名將費德瑞（前）去年在溫布頓網球錦標賽8強戰落敗後，至今已近1年未出賽。（圖取自facebook.com/Federer）
瑞士網球名將費德瑞（前）去年在溫布頓網球錦標賽8強戰落敗後，至今已近1年未出賽。（圖取自facebook.com/Federer）
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（中央社洛桑11日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞2021年再度動膝蓋手術，何時傷癒復出一直是各界關注的焦點，他今天坦言，「情況進展得很緩慢」。

生涯曾獲20座大滿貫冠軍、世界排名曾高居第1的費德瑞（Roger Federer）去年在溫布頓網球錦標賽8強戰落敗後，至今已近1年未出賽。

溫布頓網球賽後，費德瑞膝蓋第3度動刀，他的世界排名滑落到第50名，為22年來最低。

費德瑞告訴瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen, SRF），他有時會和4個孩子打打球，但（恢復）「進展緩慢」。

費德瑞仍打算於9月底在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）重返球場，屆時他將超過41歲。

費德瑞說：「去年8月底動刀後，大家都問我『狀況怎麼樣？』我每次都得回答，還要一點時間。」

費德瑞表示，「目前正把焦點放在身體狀況上，以免超過負荷」，每週會上健身房「5到6次」。

「我必須保持耐心，我不斷地在進步。」

費德瑞表示，在9月23日到25日的拉沃盃後，他打算參加10月24日到30日於家鄉巴塞爾（Basel）舉行的賽事。

職業生涯至今，費德瑞已贏得103座冠軍，他2021年只打了13場比賽，2020年更僅打了6戰。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110612

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