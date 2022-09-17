費德瑞拉沃盃後退休 喬科維奇讚揚卓越風範

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（中央社班加羅爾/日內瓦16日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞昨天宣布將在拉沃盃賽後退休，塞爾維亞好手喬科維奇今天發文向這位可敬的對手致意，讚揚他為卓越樹立風範。

綜合路透社和法新社報導，費德瑞（ Roger Federer 費德瑞小檔案 出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）

家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎

經歷： 8歲開始打網球

2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外

2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠

因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽

累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座） 看更多 關閉 ）昨天表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不劃下休止符，下週於23日到25日在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。41歲的費德瑞藝術般的球技與優雅風範，影響網壇深遠。

費德瑞屆時將與喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）及英國名將莫瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這將是過去20年主宰男網的「4大天王」首度合體出戰。

喬科維奇在Instagram寫道：「羅傑（費德瑞名），很難想像這一天的到來，也很難語言表達我們在這項運動裡共同經歷的一切。十多年來那些令人難以置信的時刻和交手值得回味。你的職業生涯為實現卓越以及正直、沉著的態度樹立風範。」

「在球場內外認識你是我的榮幸，在未來的歲月裡依舊如此。我知道這個新的篇章將為你、蜜爾卡（Mirka，費德瑞妻子）、孩子們、你所有的親人帶來驚喜，仍有很多事值得羅傑粉們期待。」

「我們全家祝福你闔家在未來的日子裡快樂健康，萬事如意。期待慶祝你的成就，倫敦見。」

費德瑞生涯擁有20座大滿貫賽單打冠軍，在男子選手中僅次於納達爾的22座及喬科維奇的21座。

費德瑞昨天預告將退休後，納達爾和多位網球選手紛在社群媒體發文致意，本月高掛球拍的美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）也歡迎費德瑞加入「退休俱樂部」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110917