小威廉絲獻祝福 歡迎費德瑞加入「退休俱樂部」

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）今天歡迎瑞士「特快車」費德瑞（Roger Federer）加入「退休俱樂部」，並稱自己一直很欽佩、仰慕費德瑞。

法新社報導，生涯拿過20座大滿貫冠軍的費德瑞今天說，他將於下週在英國倫敦打完拉沃盃（Laver Cup）後退休。

向費德瑞這位41歲指標性球員表達祝賀之意的人中，包括生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲。她先前說，她正逐漸遠離網球，外界認為上週的美國網球公開賽已是她生涯的最後一場比賽。

小威廉絲在Instagram發文說：「我想找到一個完美的方式來說這件事，正如你如此優雅地向這個運動告別，如此完美，恰如你的生涯一樣。」

「我一直以來都很仰慕你、欽佩你，我們的旅程如此相似，幾乎完全一樣。你激勵了無數人，那也包括我在內，我們永遠不會忘記。」

小威廉絲歡迎費德瑞加入「退休俱樂部」，似乎再次堅定表達自己的職業生涯已經結束。

她寫道：「我要為你鼓掌，並期待你未來要做的一切。歡迎來到退休俱樂部，感謝你@rogerfederer一直做自己。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110916