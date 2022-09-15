費德瑞預告退休 下週拉沃盃將是告別賽[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）生涯曾獲20座大滿貫冠軍、世界排名曾多年高居第一的費德瑞（Roger Federer）今天預告即將退休，下週在倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）將是他生涯中最後的ATP賽事。

費德瑞在Instagram發文說：「許多人都知道，過去3年，我經歷了傷病和手術的挑戰。我非常努力要恢復完全的競技狀態，但我也知道我身體的能力和極限，身體最近熱切傳達給我一項訊息。我已經41歲了。」

「24年來，我打了超過1500場比賽。網球對待我，比我所能想像更加慷慨，現在我必須認識到，是時候該結束我的競技生涯了。」

「下週在倫敦的拉沃盃將是我的最後一場ATP賽事，當然，我未來還會繼續打更多網球，但不會是在四大滿貫賽，或是任何巡迴賽。」（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1110915

2017年溫網決賽，費德瑞打敗克羅埃西亞選手西里奇奪生涯第8座溫網金盃。影片來源：Wimbledon

2019年溫網4強賽，費德瑞擊敗納達爾。影片來源：Wimbledon

影片來源：Wimbledon

費德瑞7月出席中央球場100週年慶。影片來源：Wimbledon