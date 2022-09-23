費德瑞退役在即 上傳四大天王自拍照吸引170萬讚
（中央社倫敦23日綜合外電報導）網壇傳奇球星費德瑞即將出戰生涯告別賽，他今天先在社群媒體張貼自己跟西班牙名將納達爾、塞爾維亞網球巨星喬科維奇、前英國網壇一哥莫瑞的自拍照，吸引超過170萬按讚數。
費德瑞小檔案
出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）
家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎
經歷：
- 8歲開始打網球
- 2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外
- 2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠
- 因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽
- 累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座）
費德瑞說：「不意外，從很多方面來說跟我情況類似。我們都預期這遲早會發生…你甚至從來都不會希望小威那樣的選手退役…我只是覺得，『真是棒到不行的職業生涯啊』」
他也承認，闖蕩網壇約1/4個世紀的兩位巨星接連退役，將使一些球迷不再關注網壇，但費德瑞仍堅定認為，還是會有許多人忠於觀賞這項運動。
莫瑞（Andy Murray）小檔案
- 1987年5月15日生，球風穩健擅長防守、2012年美網擊敗喬科維奇，成為77年來第一位奪得大滿貫男單冠軍英國選手
- 生涯成績、大滿貫男單冠軍：2012年美國公開賽、2013年溫布頓錦標賽、2016年溫布頓錦標賽
- 大滿貫男單亞軍：2008年美國公開賽、2010年澳洲公開賽、2011年澳洲公開賽、2012年溫布頓錦標賽、2013年澳洲公開賽、2015年澳洲公開賽、2016年澳洲公開賽、2016年法國公開賽
- 奧運會成績：2012年倫敦奧運會男單金牌、2016年里約奧運會男單金牌
資料來源：維基百科ATP Tour官網
莫瑞（Andy Murray）小檔案
- 1987年5月15日生，球風穩健擅長防守、2012年美網擊敗喬科維奇，成為77年來第一位奪得大滿貫男單冠軍英國選手
- 生涯成績、大滿貫男單冠軍：2012年美國公開賽、2013年溫布頓錦標賽、2016年溫布頓錦標賽
- 大滿貫男單亞軍：2008年美國公開賽、2010年澳洲公開賽、2011年澳洲公開賽、2012年溫布頓錦標賽、2013年澳洲公開賽、2015年澳洲公開賽、2016年澳洲公開賽、2016年法國公開賽
- 奧運會成績：2012年倫敦奧運會男單金牌、2016年里約奧運會男單金牌
資料來源：維基百科ATP Tour官網
這4人曾被稱為網壇「四大天王」，星光熠熠的照片中可以看到4位球星都穿深色西裝、白襯衫、打領結，展現紳士氣質，與在夜色中被璀璨燈光點亮的倫敦塔橋（Tower Bridge）相輝映。
4人將在倫敦參加男子網球賽拉沃盃（Laver Cup），這張照片也為傳奇球星費德瑞告別球場拉開了序幕。
拉沃盃主辦單位昨天宣布，費德瑞將與長年勁敵納達爾搭檔，出戰今天的雙打比賽，為個人耀眼的職業生涯劃下句點。
生涯曾獲20座大滿貫賽單打金盃、世界排名曾多年高居第1的費德瑞，在9月15日預告即將退休。
當時他於Instagram發文說：「許多人都知道，過去3年，我經歷了傷病和手術的挑戰。我非常努力要恢復完全的競技狀態，但我也知道我身體的能力和極限，身體最近熱切傳達給我一項訊息。我已經41歲了。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110923
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。