費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程[影]

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。費德瑞賽後激動落淚，感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程。

41歲的費德瑞（ Roger Federer 費德瑞小檔案 出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）

家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎

經歷： 8歲開始打網球

2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外

2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠

因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽

累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座） 看更多 關閉 ）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。他當時表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不劃下休止符。

費德瑞與塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）及英國名將莫瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這是過去20年主宰男網的「4大天王」首度合體出戰。

費德瑞今天聯手納達爾代表歐洲隊打雙打比賽，終場6比4、6比7（2/7）、9比11敗給世界隊的美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

坐擁20座大滿貫賽單打冠軍的費德瑞賽後在場上接受美國前球王庫利爾（Jim Courier）訪問時說：「我們總會度過這一切的，是吧？」

費德瑞說：「這是很棒的一天。」他還說：「我告訴大夥兒我很開心，我不難過，來到這裡感覺很棒，我很高興再次繫上鞋帶，一切都是最後一次。這場比賽很棒，我再高興不過了。」

費德瑞表示，他不覺得壓力很大，還說很感恩能與納達爾一起比賽，並與所有頂尖好手、所有傳奇齊聚一堂。

費德瑞一一點名隊友，並說很榮幸與他們一起打拉沃盃，「這確實對我來說像是慶祝活動。我想在最後感覺這樣的氣氛，這一切正是我所希望的，因此謝謝大家」。

費德瑞致詞時數度激動落淚，他感謝妻兒、父母、團隊和球迷等所有支持他的人一路相挺，還說「這是一趟美妙旅程」。

費德瑞與納達爾坐在場邊雙雙流下男兒淚的畫面，讓無數粉絲為之動容，謝謝費德瑞在網球界留下的神級球技和經典回憶。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110924

影片來源：Laver Cup

瑞士網球天王費德瑞23日賽後激動落淚。（路透社）

瑞士網球天王費德瑞23日在最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）

費德瑞23日在職業生涯最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）

23日比賽結束後，隊友們在場上將費德瑞高高舉起。（路透社）