費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程[影]
（中央社倫敦23日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。費德瑞賽後激動落淚，感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程。
費德瑞小檔案
出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）
家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎
經歷：
- 8歲開始打網球
- 2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外
- 2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠
- 因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽
- 累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座）
費德瑞與塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）及英國名將莫瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這是過去20年主宰男網的「4大天王」首度合體出戰。
費德瑞今天聯手納達爾代表歐洲隊打雙打比賽，終場6比4、6比7（2/7）、9比11敗給世界隊的美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。
坐擁20座大滿貫賽單打冠軍的費德瑞賽後在場上接受美國前球王庫利爾（Jim Courier）訪問時說：「我們總會度過這一切的，是吧？」
費德瑞說：「這是很棒的一天。」他還說：「我告訴大夥兒我很開心，我不難過，來到這裡感覺很棒，我很高興再次繫上鞋帶，一切都是最後一次。這場比賽很棒，我再高興不過了。」
費德瑞表示，他不覺得壓力很大，還說很感恩能與納達爾一起比賽，並與所有頂尖好手、所有傳奇齊聚一堂。
費德瑞一一點名隊友，並說很榮幸與他們一起打拉沃盃，「這確實對我來說像是慶祝活動。我想在最後感覺這樣的氣氛，這一切正是我所希望的，因此謝謝大家」。
費德瑞致詞時數度激動落淚，他感謝妻兒、父母、團隊和球迷等所有支持他的人一路相挺，還說「這是一趟美妙旅程」。
費德瑞與納達爾坐在場邊雙雙流下男兒淚的畫面，讓無數粉絲為之動容，謝謝費德瑞在網球界留下的神級球技和經典回憶。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110924
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