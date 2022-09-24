更多編輯台推薦新聞：
鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索
科技

鄰近小行星塵埃中發現水 為地球生命起源提供線索

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悠遊國旅10月加碼 花東旅行團多領1萬元補助
首頁 / 運動

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程[影]

2022/9/24 09:54（9/24 10:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瑞士網球天王費德瑞（圖）23日與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。（路透社）
瑞士網球天王費德瑞（圖）23日與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。費德瑞賽後激動落淚，感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程。

41歲的費德瑞（Roger Federer

費德瑞小檔案

出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）
家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎
經歷：

  • 8歲開始打網球
  • 2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外
  • 2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠
  • 因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽
  • 累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座）
看更多
關閉
）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。他當時表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不劃下休止符。

費德瑞與塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）及英國名將莫瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這是過去20年主宰男網的「4大天王」首度合體出戰。

費德瑞今天聯手納達爾代表歐洲隊打雙打比賽，終場6比4、6比7（2/7）、9比11敗給世界隊的美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

坐擁20座大滿貫賽單打冠軍的費德瑞賽後在場上接受美國前球王庫利爾（Jim Courier）訪問時說：「我們總會度過這一切的，是吧？」

費德瑞說：「這是很棒的一天。」他還說：「我告訴大夥兒我很開心，我不難過，來到這裡感覺很棒，我很高興再次繫上鞋帶，一切都是最後一次。這場比賽很棒，我再高興不過了。」

費德瑞表示，他不覺得壓力很大，還說很感恩能與納達爾一起比賽，並與所有頂尖好手、所有傳奇齊聚一堂。

費德瑞一一點名隊友，並說很榮幸與他們一起打拉沃盃，「這確實對我來說像是慶祝活動。我想在最後感覺這樣的氣氛，這一切正是我所希望的，因此謝謝大家」。

費德瑞致詞時數度激動落淚，他感謝妻兒、父母、團隊和球迷等所有支持他的人一路相挺，還說「這是一趟美妙旅程」。

費德瑞與納達爾坐在場邊雙雙流下男兒淚的畫面，讓無數粉絲為之動容，謝謝費德瑞在網球界留下的神級球技和經典回憶。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110924

影片來源：Laver Cup
瑞士網球天王費德瑞23日賽後激動落淚。（路透社）
瑞士網球天王費德瑞23日賽後激動落淚。（路透社）
瑞士網球天王費德瑞23日在最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）
瑞士網球天王費德瑞23日在最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）
費德瑞23日在職業生涯最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）
費德瑞23日在職業生涯最後一場比賽結束後向球迷揮手致意。（路透社）
23日比賽結束後，隊友們在場上將費德瑞高高舉起。（路透社）
23日比賽結束後，隊友們在場上將費德瑞高高舉起。（路透社）
圖為23日球迷到現場觀看費德瑞生涯最終戰。（路透社）
圖為23日球迷到現場觀看費德瑞生涯最終戰。（路透社）
延伸閱讀
費德瑞退役在即 上傳四大天王自拍照吸引170萬讚小威廉絲獻祝福 歡迎費德瑞加入「退休俱樂部」費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王費德瑞預告退休 納達爾：與你共享這些年是份光榮費德瑞預告退休 下週拉沃盃將是告別賽費德瑞網球生涯獲20大滿貫金盃 不敵膝傷折磨告終費德瑞拉沃盃後退休 喬科維奇讚揚卓越風範
費德瑞
費德瑞網壇告別戰 與納達爾並肩出賽拉沃盃雙打中央球場100週年慶 費德瑞發願再打一次溫網[影]
納達爾
納達爾美網打到鼻梁見血 驚險闖進第3輪少了喬科維奇爭奪金盃 納達爾嘆美網一大損失
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族