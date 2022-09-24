費德瑞網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗
2022/9/24 07:31（9/24 08:33 更新）
網壇傳奇球星費德瑞（前右）23日和西班牙蠻牛納達爾（前左）聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛和沙克。（圖取自twitter.com/atptour）
（中央社倫敦23日綜合外電報導）網壇傳奇球星「瑞士特快車」費德瑞今天和「西班牙蠻牛」納達爾聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛和沙克，為費德瑞職業生涯最終戰留下些許遺憾。
擁有20座大滿貫賽單打冠軍頭銜的費德瑞（Roger Federer
）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。
出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）
費德瑞小檔案
出生：1981年8月8日生於瑞士巴塞爾（Basel）
家庭：父親瑞士人、母親為南非人。與妻子蜜爾卡（Mirka Vavrinec）育有2對雙胞胎
經歷：
- 8歲開始打網球
- 2001年在義大利米蘭贏得個人首座ATP冠軍，此後每年皆有冠軍入袋，僅2016年除外
- 2003年首度在溫布頓網球錦標賽奪冠
- 因傷病纏身，2021年在溫網8強賽落敗後未再出賽
- 累積20座大滿貫冠軍（澳網6座、法網1座、溫網8座、美網5座）
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41歲的費德瑞今天與好友、擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾（Rafael Nadal）搭檔代表歐洲隊，以6比4、6比7、9比11敗給代表世界隊的2位美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。
費德瑞最後擁抱隊友，並且留下男兒淚，不捨地揮別球迷。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110924
圖為23日球迷到現場觀看費德瑞生涯最終戰。（路透社）
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