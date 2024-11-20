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納達爾職業生涯最後一舞遺憾落幕 西班牙台維斯盃8強止步[影]

2024/11/20 09:50（11/20 10:48 更新）
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即將封拍的西班牙名將納達爾19日在台維斯盃8強賽吞敗，遺憾地結束職業生涯最後一舞。（美聯社）
即將封拍的西班牙名將納達爾19日在台維斯盃8強賽吞敗，遺憾地結束職業生涯最後一舞。（美聯社）
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（中央社西班牙馬拉加19日綜合外電報導）西班牙與荷蘭今天在台維斯盃8強賽廝殺，西班牙吞敗無緣晉級，也讓即將封拍的西班牙一代網球傳奇「蠻牛」納達爾遺憾地結束他輝煌職業生涯的最後一舞。

法新社報導，現年38歲的納達爾（Rafael Nadal）坐擁22座大滿貫金盃，他今天以4比6、4比6直落兩盤丟掉第1點後，西班牙21歲新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）扛住不容再敗的壓力，以7比6（7/0）、6比3拿下第2點，保住了西班牙和納達爾再戰的機會，可惜最終仍不敵對手，荷蘭以2比1獲勝。台維斯盃8強採三點單單雙打制。

納達爾多年來飽受傷勢所苦，自7月以來就沒有參加過正式的單打比賽，也讓各界質疑他能否出戰台維斯盃。

在西班牙國歌響起時，納達爾情緒似乎相當激動，當比賽結束時，現場上萬球迷不斷高喊他的名字。

納達爾說：「我度過了情緒激昂的一天，在這可能是我作為職業球員的最後一場單打比賽之前，我有些緊張。在以職業球員身分最後一次聽見國歌響起，感受非常特別。」

納達爾結束職業生涯最後一場比賽，揮手向眾人告別。（路透社）
納達爾結束職業生涯最後一場比賽，揮手向眾人告別。（路透社）
納達爾將告別網壇，與眾人擁抱致意。（Europa Press via 美聯社）
納達爾將告別網壇，與眾人擁抱致意。（Europa Press via 美聯社）

納達爾自2004年首戰台維斯盃以來，在過去30次出賽中拿下29次勝利。

儘管納達爾在比賽中拚盡全力，並在主場獲得球迷熱烈支持，仍不敵荷蘭好手吞敗。

納達爾坦言自己「沒跟上比賽節奏」，而艾卡拉茲在第2點的強勁表現，為納達爾出戰台維斯盃決賽的夢想保住一線生機。

世界排名第3的艾卡拉茲賽後表示：「為了拉法（納達爾），我做到了。」

荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）則說：「一開始，我想我們都很緊張…全場觀眾賣力應援，但我能理解。」

他說：「這就是在西班牙對陣拉法（納達爾）的感覺，他可能是西班牙有史以來最偉大的運動員。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131120

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