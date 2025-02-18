NBA巴特勒現身卡達網賽 持拍尬艾卡拉茲樂翻球迷

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（中央社杜哈17日綜合外電報導）西班牙網球好手艾卡拉茲今天在卡達公開賽（Qatar Open）首輪擊敗克羅埃西亞老將西里奇後留在場上，與觀賽的美國職籃NBA球星巴特勒對打幾球，樂翻球迷。

法新社報導，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在起風的夜晚花了一點時間才找到自己的節奏，不過最終仍以兩盤6比4擊敗西里奇（Martin Cilic）。這是西里奇在去年11月膝部手術後首場比賽。艾卡拉茲接著與巴特勒（Jimmy Butler）較勁。

35歲後衛巴特勒近來被交易到金州勇士，他在勇士主場昨天舉行NBA明星賽時未留下，而是選擇飛到卡達看好友艾卡拉茲贏球。

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巴特勒後來上場，兩人戴上麥克風，為球迷上演一場簡短的秀，巴特勒甚至試圖以胯下擊球打回艾卡拉茲的高吊球，但沒成功。

艾卡拉茲接下來將在卡達公開賽第2輪迎戰中國選手張之臻或義大利選手納爾迪（Luca Nardi）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140218