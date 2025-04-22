納達爾獲體壇傳奇獎 坦言不想念網球「我是帶著喜悅結束」

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（中央社馬德里21日綜合外電）西班牙退役網球名將「蠻牛」納達爾今天在馬德里舉行的勞倫斯世界體育大獎頒獎典禮上榮獲「體壇傳奇獎」（Sporting Icon Award），並坦言自己並不想念網球。

法新社報導，現年38歲的納達爾（Rafael Nadal）去年11月於西班牙馬拉加（Malaga）舉行的台維斯盃（Davis Cup）結束生涯最後一舞，正式從網壇退休。他在職業生涯中共拿下22座大滿貫金盃，其中14次在法網奪冠。

納達爾在勞倫斯世界體育大獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮上榮獲「體壇傳奇獎」後告訴記者：「說實話，我並不想念網球。完全沒有。我一點都不想念。」

他提及：「但我不是因為厭倦網球或競賽才退休，完全不是。我是帶著喜悅結束球員生涯，如果情況允許，我會繼續打下去，因為我熱愛自己當時正在做的事情。」

納達爾還說：「這（網球）是我的熱情所在，從來沒有變過。只是當你意識到身體已經無法再撐下去時…你會試著結束這個篇章。而我已經畫下句點了。」

納達爾在職業生涯中飽受傷勢折磨，但他仍盡力延遲退役時間。他說：「我延後做出最終決定，因為我需要時間確定這個決定是對的。」

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他表示：「困難之處在於，當我坐在沙發上時，我在思考應不應該繼續試著打下去。當我發現自己的身體沒辦法回復到足以讓我繼續在場上享受比賽時，我決定是時候畫下句點了。」

納達爾指出：「這就是我不想念（網球）的原因。因為我知道自己已經盡了全力，所以了無遺憾，而且我的身體也無法再繼續打下去。」（實習編譯：戴岑潔/核稿：陳正健）1140422