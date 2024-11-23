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納達爾引退場面寒傖 球迷批封拍儀式未達蠻牛高度

2024/11/23 18:32
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（中央社記者胡家綺馬德里23日專電）西班牙網球名將「蠻牛」納達爾19日在台維斯盃正式引退，球場舉行的封拍儀式近日被批評為「遠不及納達爾的高度」，並有上萬名球迷請願要求西班牙政府和王室向納達爾致敬。

西班牙一代網球傳奇納達爾（Rafael Nadal）被公認為網球運動歷史上最偉大的選手之一，擁有22座四大滿貫賽金盃，以前無古人後無來者的14度法國網球公開賽封王紀錄被譽為「紅土之王」，並在2008年北京奧運摘下男單冠軍達成生涯「金滿貫」成就。

38歲的納達爾10月10日已在社群媒體宣布即將高掛球拍，生涯最後一役將代表西班牙國家隊出賽11月在西班牙馬拉加（Málaga）舉行的台維斯盃決賽（Davis Cup Finals），當時網壇與球迷都深受震撼。

宣告終在19日成為事實。納達爾在台維斯盃第一場男單賽事吞敗，並隨著西班牙國家隊最終戰績不敵荷蘭止步8強，他征戰網壇23年以來燦爛輝煌的職業生涯正式畫下句點，帶著遺憾與苦澀告別職業網壇。

納達爾在馬拉加球場為他舉行的封拍儀式上含淚致詞，由現場萬名球迷激動見證，他一如往常謙遜地感謝球迷、對手和西班牙國家隊。他說，他感到非常幸運，在漫長的職業生涯中，獲得來自世界各地尤其是西班牙那麼多的關愛。

現場播放一部致敬影片，內容剪輯他過往的成功畫面以及來自世界體壇傳奇人物的問候，包括退休瑞士球王費德瑞（Roger Federer）、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）、退休英國網壇名將莫瑞（Andy Murray）、美國女網球后小威廉絲（Serena Williams），以及剛退役的西班牙足球最佳中場伊涅斯塔（Andrés Iniesta）、前西班牙國家足球隊長卡西亞斯（Íker Casillas）和英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）等。

國際網球總會（ITF）主席哈格提（David Haggerty）和西班牙網球協會（RFET）會長羅曼（Miguel Díaz Román）贈送納達爾一張他在2019年帶領西班牙國家隊贏得台維斯盃冠軍的照片。

隔天，西班牙各大媒體和電視新聞皆以頭條新聞盛大報導，受訪的民眾皆感謝納達爾這20年來為網球運動的付出和努力，感念他永不放棄的拼球鬥志，難忘他贏球時謙遜的態度和輸球時自省的氣度。

激情過後，近日來有不少網壇人士和球迷不滿封拍儀式未達預期盛大，批評封拍式「遠不及納達爾的高度」。

根據西班牙ABC日報，由於西班牙隊意外被淘汰，使得原本預計在22日舉行的致敬儀式提前到20日凌晨舉行，導致多位預定出席的重要人士包括費德瑞、喬科維奇、西班牙籃球名將西班牙名將賈索（Pau Gasol）、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）來不及前往。

西班牙男子網球國家隊教練費瑞爾（David Ferrer）難掩遺憾，他在訪問中以「無咖啡因」比喻封拍儀式的「無味」，他表示納德爾值得更多致敬，但也強調，「納達爾的偉大不會受到致敬儀式的好壞而改變」。

納達爾的叔叔兼前教練東尼（Toni Nadal）也在受訪時表達失望，他表示，身為家人和前教練，他對於舉行封拍儀式心存感激，「但老實說，這場儀式並未達到應有的水準」。

甚至有西班牙球迷20日在連署平台change.org發起連署，表示納達爾將西班牙人從網球場內外團結起來，讓球迷感受到難以言喻的情感並獲得巨大的樂趣，他所傳遞的價值觀和留下的作為值得更好的致敬。

這位球迷在請願書中指出，台維斯盃的封拍儀式不如預期、不及納達爾應得的、也未達西班牙人想要給納達爾的感受。

他要求西班牙各機構、政府和王室，給予納達爾一份應得的認可和致敬，以與他的「價值觀和作為」高度匹配。目前這份請願已有超過1萬2000人連署。（編輯：韋樞）1131123

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