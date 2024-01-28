謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路【圖輯】
（中央社網站28日電）謝淑薇在2024澳網3天內連拿2座冠軍，成功挑戰24年來再有選手同獲混雙、女雙的雙冠王殊榮。38歲這一年，她再登職涯巔峰，回顧從2013年與彭帥攜手拿到首座大滿貫金盃，11年來謝淑薇奪得4座溫網女雙、2座法網、2座澳網（混雙、女雙）共8冠，締造新的「謝淑薇障礙」。
2013年 溫網女雙
1986年出生的謝淑薇5歲開始接觸網球，2001年轉為職業選手，2009年與彭帥攜手雙打，曾打入澳網8強、法網4強。
賽後謝淑薇和彭帥在休息室合照，並上傳社群平台。謝淑薇說，「一直到拿下勝利，我跟我的搭擋還互問了一句，我們真的贏了嗎？」她說，「那一刻，連我們自己都感到不可思議」。
2014年 法網女雙
2019年 溫網女雙
2021年 溫網女雙
2023年 再捧法網女雙金盃
去年37歲的謝淑薇因傷休養18個月，首場大滿貫賽事和21歲的中國選手王欣瑜共同挑戰法網女雙，也是2人首度合作。
繼2014年和彭帥搭檔，相隔9年後重返榮耀，謝淑薇賽後表示，「再度回到這裡領冠軍獎盃真的很感動，尤其在我受傷之後，我根本無法確定是否還能重返球場。」王欣瑜受訪時提到，「非常感謝謝淑薇願意和我搭檔，雖然是最後一秒的決定，但這是很棒的結局。」
2023年 溫網女雙
謝淑薇在2019年就曾與史翠可娃（Barbora Strycova）聯手在溫網女雙摘冠，2021年史翠可娃懷孕待產，她改與比利時女將梅丹斯合作並順利衛冕，總計謝淑薇4度（2013、2019、2021、2023年）在溫網女雙晉決賽全都順利獲勝，更締造個人在溫網的跨季18連勝。
法網、溫網連續奪冠，不僅是謝淑薇在同一年度拿到2座大滿貫紀錄成就，更完成難得一見的「海峽大滿貫」（Channel Slam）壯舉—也就是在單季連續贏得法網和溫網冠軍。
「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（English Channel）。
2024年 澳網混雙
2024年 澳網女雙
謝淑薇與2021年溫網冠軍搭檔梅丹斯（Elise Mertens）再度聯手合拍，成功挑戰自2000年澳網地主史杜柏絲（Rennae Stubbs）後，再有人完成單屆女雙、混雙的雙冠王紀錄。
38歲這一年，謝淑薇再登職涯巔峰，在草地、紅土、硬地都奪冠、同一賽事拿到雙冠締造新的「謝淑薇障礙」；第8座大滿貫冠軍，也可望讓她的世界排名在下週從第6躍升至第2，搭檔梅丹斯也將重返世界球后寶座。（編輯：卓冠齊）1130128
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