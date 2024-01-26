謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基在澳網開打前最後一刻才決定合作，卻打出驚奇、攜手捧冠，傑林斯基透露，能成為波蘭奪大滿貫混雙金盃第1人，要感謝謝淑薇破除魔咒。

謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）今天在澳洲網球公開賽混雙決賽，與第2種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與英國好手斯庫普斯基（Neal Skupski）激戰至決勝盤超級搶10，「台波聯軍」化解對手1個冠軍點後逆轉勝出，最終以6比7（5比7）、6比4、11比9抱走冠軍。

澳網官網報導，這一冠對2人意義非凡，謝淑薇過去手握6座大滿貫女雙金盃，總算在今年首場大滿貫捧起個人生涯大滿貫混雙首冠，並成為台灣第1個奪得澳網混雙冠軍的選手，傑林斯基同樣也是波蘭第1人。

不只今天混雙決賽充滿張力，就連2人搭檔緣起也充滿戲劇性，傑林斯基當初在等待名單上注意到謝淑薇名字，不過直到賽事開打前最後一刻兩人才決定合作，而同時報名男雙、混雙的傑林斯基，當初混雙也不是他的主戰場。

傑林斯基會有這樣的想法，主要是去年4場大滿貫混雙賽事他就換了4個搭檔，且全都是首輪出局，他說：「我這次參加混雙，就是想開心打球，再看看情況怎麼樣。」

謝淑薇與傑林斯基用這座冠軍，證明彼此是最佳拍檔，而能在澳網締造歷史，傑林斯基透露：「賽前熱身時謝淑薇就說，她是破咒者，感謝她在今天混雙決賽，打破魔咒。」

傑林斯基透露，在和謝淑薇開始搭檔前，就知道她是很有經驗的雙打選手，「她可以帶領我們在這條路上走得更遠。」

對於攜手高舉金盃，傑林斯基認為：「這是一種很棒的感覺，很高興能與球場上傳奇人物和魔術師完成這件事。」

謝淑薇同樣肯定搭檔表現，她說：「我知道他在底線、網前和發球各方面都相當出色，我只要做好自己的工作。」（編輯：龍柏安）1130126