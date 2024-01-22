征戰澳網女雙、混雙 謝淑薇皆晉級8強

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（中央社記者陳容琛台北22日電）榮膺澳洲網球公開賽的混雙第3種子，台灣網球名將謝淑薇今天與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），花費不到1小時，即以6比3、6比2搶下8強門票。

瞄準生涯首座澳網女雙冠軍，謝淑薇今年在澳網雙線出擊，除了與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）征戰女雙外，還與波蘭好手傑林斯基力拚混雙。其中謝淑薇與梅丹斯共組的「台比聯軍」，昨役驚險擊敗義大利組合鮑里妮（Jasmine Paolini）、艾拉妮（Sara Errani），搶下女雙8強門票。

今天謝淑薇改與傑林斯基征戰混雙16強，而「台波聯軍」的對手是摩納哥選手奈斯（Hugo Nys）、荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。巧合的是，傑林斯基稍早才與奈斯搭檔男雙，兩人成功上演逆轉秀，取得澳網男雙8強門票。

從搭檔立刻變成對手，此役「台波聯軍」維持高檔狀態，首盤在第6局率先破發，加上保住自己的發球局，以6比3先馳得盤。次盤表現同樣強勢，「台波聯軍」在兩度破發的情況下，輕鬆以6比2取勝。

搶下混雙8強門票後，明天謝淑薇將持續出戰澳網女雙8強，面對賽會第9種子巴西選手史蒂芬妮（Luisa Stefani）、荷蘭選手舒由絲。

另外，去年在女雙有不錯成績的台灣女將吳芳嫺，搭檔中國好手朱琳，可惜以3比6、5比7不敵烏克蘭選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）、拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），無緣挺進澳網女雙8強。（編輯：張雅淨）1130122