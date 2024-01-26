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謝淑薇奪大滿貫混雙生涯首冠 28日再拚澳網女雙金盃

2024/1/26 12:18（1/26 12:47 更新）
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台灣網球名將謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基（右）26日在澳網混雙奪冠。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
台灣網球名將謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基（右）26日在澳網混雙奪冠。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基今天在澳網混雙決賽強拉尾盤，在化解對手1個冠軍點後連拿3分，以2比1逆轉擊退美國的柯拉芙琪珂與英國斯庫普斯基奪冠，28日將再拚女雙金盃。

謝淑薇生涯坐擁6座大滿貫女雙冠軍，今年澳洲網球公開賽前大滿貫混雙最佳成績為4強，至於27歲波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）去年4站大滿貫混雙賽事與4名選手搭檔，全都是一輪遊。

謝淑薇、傑林斯基這組相差11歲的「台波聯軍」，這次在澳網混雙名列第3種子，首度合作展現絕佳默契，以4連勝、一盤未失之姿，強勢挺進混雙決賽，收下2人生涯首張大滿貫混雙決賽門票。

「台波聯軍」今天決賽迎戰第2種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與英國好手斯庫普斯基（Neal Skupski），柯拉芙琪珂曾4度在大滿貫混雙登頂，包括2021年、2022年與斯庫普斯基攜手奪得溫布頓網球錦標賽混雙冠軍。

開賽前6局雙方勢均力敵、互保發球局，第7局對手率先突破僵局、破發後取得超前，而「台波聯軍」不甘示弱，在第10局回破扳平。

兩組人馬激戰至搶7，「台波聯軍」錯失2比0領先機會，4比4平手之際又連丟2分，先以6比7（5比7）讓出首盤。

次盤「台波聯軍」雖曾以2比4落後，所幸隨後把握破發機會、一口氣連搶4局，以6比4還以顏色，並將戰局扯平。

決勝盤超級搶10「台波聯軍」浪費4比0開局優勢，在比賽尾盤反以8比9陷入劣勢，還讓對手取得「聽牌」，所幸「台波聯軍」臨危不亂，成功化解對手冠軍點並連搶3分，以11比9完成逆轉秀，驚濤駭浪中收下生涯首座大滿貫混雙金盃，也是謝淑薇生涯累積在大滿貫雙打拿下的第7冠。

謝淑薇將與波蘭搭檔傑林斯基共享混雙冠軍獎金16.5萬澳幣（約新台幣346萬元），接下來謝淑薇28日還將在女雙決賽亮相，與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）聯手爭冠，挑戰包攬雙冠的壯舉。（編輯：龍柏安）1130126

#柯拉芙琪珂
#謝淑薇
#傑林斯基
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