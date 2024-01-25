謝淑薇攜比利時搭檔闖女雙決賽 力拚澳網雙冠[影]

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣網球選手謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在澳洲網球公開賽女雙4強賽，以7比5、1比6、6比3擊敗澳洲的韓特與捷克的斯尼科娃，謝淑薇女雙、混雙都闖進決賽，將力拚澳網雙冠。

謝淑薇去年4月復出後，首場大滿貫法國公開賽就與中國選手王欣瑜合力捧起女雙金盃，隨後在溫布頓網球錦標賽與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）攜手登頂，美國網球公開賽則與王欣瑜闖進4強。



謝淑薇這次澳網再度與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）合作，2人連過4關，今天4強賽碰上第3種子澳洲的韓特（Storm Hunter）與捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

4強賽對手來頭不小，斯尼科娃手握7座大滿貫雙打金盃，而韓特還是現任女雙世界球后。



「台比聯軍」開賽似乎還在調整狀況，連丟4局，其中第3局一度有破發機會，卻讓對手靠著網前截擊化解危機。



陷入0比4落後的「台比聯軍」，靠著第5局成功破發，打出氣勢，連追4局扳平，更在盤末再度突破，以7比5有驚無險搶下首盤。



「台比聯軍」次盤一開始遭遇亂流、0比3落後，儘管第4局保住發球局，但盤末發球局再度失守，以1比6丟掉次盤。



進入決勝盤後，雙方歷經前7局互保，光是第6局就激戰超過10分鐘，「台比聯軍」在第8局把握破發機會，以5比3領先，最終以6比3勝出，歷經2小時37分鐘才收下勝利。謝淑薇繼2020年後再度重返澳網決賽，將力拚首座澳網女雙冠軍。



除了女雙外，謝淑薇與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）明天還將尋求生涯首座大滿貫混雙金盃，對手將是美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與英國好手斯庫普斯基（Neal Skupski），生涯累積6座大滿貫金盃的謝淑薇這次將挑戰澳網雙冠。（編輯：張雅淨）1130125